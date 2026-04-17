«فتح هرمز» يحلق بمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

انتعشت الأسهم في بورصة «وول ستريت»، الجمعة، بعد إعلان إيران والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل، ما عزز الآمال في انتهاء الحرب بالشرق الأوسط وعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» 2.3% أو ما يعادل 1001 نقطة إلى 49580 نقطة، بعدما لامس 49648 نقطة في وقت سابق من الجلسة وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 1.66% أو 90 نقطة إلى 7131 نقطة، ليتجاوز مستوى 7100 نقطة لأول مرة في تاريخه، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع 1.77% أو 373 نقطة إلى 24476 نقطة.

وجاء الانتعاش بعد تأكيد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي فتح مضيق هرمز بشكل كامل طوال فترة الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم ترحيب ترامب بالخطوة، شدد الرئيس على استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية حتى التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع طهران، مشيراً إلى أن المفاوضات قد تنتهي سريعاً نظراً لإنهاء معظم النقاط العالقة.

وانعكست التهدئة بشكل فوري على أسواق الطاقة، لتتراجع أسعار النفط بشكل حاد مع تبدد المخاوف من انقطاع الإمدادات.

مكاسب أسبوعية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات، أمس، لتسجل مكاسب أسبوعية، مدفوعة بمؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط وإعلان الخارجية الإيرانية إعادة فتح مضيق هرمز.

وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.56% إلى 626 نقطة، ليعزز مكاسبه على مدار الأسبوع إلى 1.91%.

وجاء ذلك بدعم من صعود المؤشر الفرعي لقطاع السفر والترفيه 4.74% إلى 271 نقطة، وحد من المكاسب هبوط نظيره لقطاع النفط والغاز 4.20% إلى 516 نقطة.

وفي بريطانيا، ارتفع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.73% إلى 10667 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.63%.

وقفز مؤشر «داكس» الألماني 2.27% إلى 24702 نقطة، وارتفع «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.97% إلى 8425 نقطة، ليحقق المؤشران مكاسب أسبوعية بنسبة 3.77% و2% على التوالي.

وعلى صعيد التطورات الاقتصادية في القارة العجوز، تراجع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي بنسبة 60% خلال فبراير، مع هبوط حاد للصادرات إلى الولايات المتحدة.