ارتفاع مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 1000 نقطة

ارتفع مؤشر داو جونز 1020 نقطة، وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 10% بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وبهذا سيسمح مجدداً لناقلات النفط بمغادرة الخليج ونقل الخام إلى زبائنها في شتى أنحاء العالم.

وقفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.3% في التعاملات المبكرة، مع انطلاق الأسهم الأمريكية نحو تحقيق أسبوع ثالث على التوالي من المكاسب القوية.

كما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.5%.

وحققت الأسهم مكاسب إجمالية بلغت 12% منذ أواخر مارس الماضي، وسط آمال بتجنب الولايات المتحدة وإيران سيناريو الكارثة الذي كان يهدد الاقتصاد العالمي.