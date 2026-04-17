إعلان فتح مضيق هرمز ينعش الأسهم الأمريكية ويهبط بالدولار

ارتفعت الأسهم الأمريكية الجمعة، بأكثر من 1 % بعد إعلان إيران والرئيس الأمريكي «ترامب» أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل.

لكن أشار «ترامب» في منشوره عبر منصة «تروث سوشيال» إلى أن الحصار البحري سيظل سارياً بالكامل فيما يتعلق بإيران فقط حتى الانتهاء من الاتفاق معها بنسبة 100 %، وأضاف أن ذلك قد يتم بسرعة كبيرة لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها بالفعل.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.44 % أو 695 نقطة إلى 49274 نقطة، كما قفز كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500«بنسبة 0.84 % إلى 7100 نقطة، وصعد»ناسداك«المركب بنسبة 1.09 % إلى 24364 نقطة.

وتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية في تعاملات الجمعة بعدما أعلن وزير الخارجية الإيراني»عباس عراقجي" أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً بالكامل أمام السفن التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات بنحو 0.53 % إلى 97.69 نقطة.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في شهر، مدفوعة بتراجع أسعار النفط مع هدوء التوترات في الشرق الأوسط وتزايد الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق سلام.

وهبط العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 7.4 نقاط أساس إلى 3.704 %، فيما تراجع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 7.3 نقاط أساس إلى 4.236 %، وانخفض عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً بمقدار 5.2 نقاط أساس ليسجل 4.878 %.