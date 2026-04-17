سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بمكاسب 3.8 مليارات درهم

وقفز سهم «الخليج للملاحة» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي عند 2.38 درهم، ليتصدر ارتفاعات 43 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ728.5 مليون درهم، مرتفعاً 2.58 %، ليغلق عند 12.7 درهماً، تلاه «العربية للطيران» بـ123.5 مليون درهم صاعداً 4.13 % مغلقاً عند 5.29 دراهم.
وصعدت أسهم بي إتش إم كابيتال 8.57 %، والإثمار القابضة 4.49 %، والإمارات دبي الوطني 1.49 %، وإعمار للتطوير 1.45 %، فيما انخفضت أسهم سكون تكافل 4.9 %، وتعاونية الاتحاد 4.7 %، والمزايا القابضة 4.66 %، وأمان 2.6 %.
واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 58 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 881.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 823.6 ملايين درهم.
سوق أبوظبي
وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 10 صفقات كبيرة على 14 مليون سهم من أسهم «أدنوك للغاز» بقيمة 45.5 مليار درهم، بسعر تنفيذ 3.25 دراهم.
وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم رأس الخيمة العقارية 9.9 %، والبحيرة الوطنية للتأمين 8.7 %، والفجيرة لصناعات البناء 6.9 %، وأبوظبي الوطنية للتأمين 5.6 %. وفي المقابل، تراجعت أسهم مجموعة أرام 4.65 %، ودار التأمين 4.5 %، وإي سفن- أذونات 3.7 %، وأيبيكس للاستثمار 3.14 %.
مكاسب وسيولة
واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 3.16 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.55 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.09 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 61.95 ألف صفقة.
السعودية
وانخفضت أسهم الأهلي السعودي، وأسمنت العربية، وأماك، وبوبا العربية، والدريس، ومعادن، وأنابيب الشرق، وأبومعطي، والبابطين، بنسب تراوحت بين 2 و5 %. في المقابل، صعد سهم جرير بنسبة 3 % عند 14.85 ريالاً، مسجلاً أعلى مستوى له في عامين، وقفز سهم مرافق بأكثر من 5 %، وسجل سهم صناعات كهربائية أعلى مستوى له منذ الإدراج مرتفعاً 5 % عند 19.10 ريالاً.
مصر
وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.39 % ليغلق عند مستوى 51437 نقطة، ليصل لأعلى مستوى في تاريخه، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.26 % ليغلق عند مستوى 62145 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 1.41 % ليغلق عند مستوى 23763 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.3 % ليغلق عند مستوى 5588 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.43 % ليغلق عند مستوى 13385 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.58 % ليغلق عند مستوى 18748 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46 % ليغلق عند مستوى 5387 نقطة.
الأردن
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.