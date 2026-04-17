سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بمكاسب 3.8 مليارات درهم

عزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 1.08 %، أو ما يعادل 63.2 نقطة، مسجلاً 5929.51 نقطة، وهو أعلى مستوى في 6 أسابيع، رابحاً ما يفوق 3.8 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 968.8 مليار درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 972.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الخليج للملاحة» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي عند 2.38 درهم، ليتصدر ارتفاعات 43 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ728.5 مليون درهم، مرتفعاً 2.58 %، ليغلق عند 12.7 درهماً، تلاه «العربية للطيران» بـ123.5 مليون درهم صاعداً 4.13 % مغلقاً عند 5.29 دراهم.

وصعدت أسهم بي إتش إم كابيتال 8.57 %، والإثمار القابضة 4.49 %، والإمارات دبي الوطني 1.49 %، وإعمار للتطوير 1.45 %، فيما انخفضت أسهم سكون تكافل 4.9 %، وتعاونية الاتحاد 4.7 %، والمزايا القابضة 4.66 %، وأمان 2.6 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم شركتي «الاتحاد العقارية» و«الخليج للملاحة القابضة» بقيمة إجمالية 64 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة على 18 مليون سهم من أسهم الاتحاد العقارية، وصفقة كبيرة على 21.8 مليون سهم من أسهم الخليج للملاحة.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 58 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 881.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 823.6 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.26 %، عند مستوى 9918.14 نقطة، رابحاً نحو 2.74 مليار درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 320.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 127.7 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة»، بسيولة 99.6 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 10 صفقات كبيرة على 14 مليون سهم من أسهم «أدنوك للغاز» بقيمة 45.5 مليار درهم، بسعر تنفيذ 3.25 دراهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم رأس الخيمة العقارية 9.9 %، والبحيرة الوطنية للتأمين 8.7 %، والفجيرة لصناعات البناء 6.9 %، وأبوظبي الوطنية للتأمين 5.6 %. وفي المقابل، تراجعت أسهم مجموعة أرام 4.65 %، ودار التأمين 4.5 %، وإي سفن- أذونات 3.7 %، وأيبيكس للاستثمار 3.14 %.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأس مالها السوقي بنحو 6.6 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.829 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 3.836 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.863 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و927.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 3.16 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.55 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.09 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 61.95 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصات الكويت 1.52 %، ومسقط 0.25 %، والبحرين 0.74 %، فيما تراجع «تاسي» السعودي 0.30 %، وقطر 0.18 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بـ1.39 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.30 % ليغلق عند 11554 نقطة، بتداولات 6.4 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم الأهلي السعودي، وأسمنت العربية، وأماك، وبوبا العربية، والدريس، ومعادن، وأنابيب الشرق، وأبومعطي، والبابطين، بنسب تراوحت بين 2 و5 %. في المقابل، صعد سهم جرير بنسبة 3 % عند 14.85 ريالاً، مسجلاً أعلى مستوى له في عامين، وقفز سهم مرافق بأكثر من 5 %، وسجل سهم صناعات كهربائية أعلى مستوى له منذ الإدراج مرتفعاً 5 % عند 19.10 ريالاً.

مصر

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 12.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.539 تريليونات جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.39 % ليغلق عند مستوى 51437 نقطة، ليصل لأعلى مستوى في تاريخه، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.26 % ليغلق عند مستوى 62145 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 1.41 % ليغلق عند مستوى 23763 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.3 % ليغلق عند مستوى 5588 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.43 % ليغلق عند مستوى 13385 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.58 % ليغلق عند مستوى 18748 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46 % ليغلق عند مستوى 5387 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.30 %، إلى 3791 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 20.2 مليون دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.