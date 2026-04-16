مؤشر ستاندرد آند بورز يحلق إلى مستوى تاريخي

واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها في مستهل جلسة الخميس، حيث سجل كل من «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات تاريخية قياسية جديدة.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.23% أو ما يعادل 112 نقطة إلى 48576 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.17% إلى 7035 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.49% إلى 24020 نقطة.

وتترقب وول ستريت المزيد من التطورات المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع تقييم احتمالات تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال مارس، وانخفاض طلبات إعانة البطالة بأعلى وتيرة أسبوعية منذ فبراير.

وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة أسبوعية منذ فبراير، خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أبريل، في دلالة على مرونة سوق العمل الأمريكية.

وكانت التوقعات تشير إلى تراجع عدد الطلبات لـ 215 ألف طلب، وأظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس تعديل قراءة الأسبوع السابق بالخفض بمقدار ألف طلب إلى 218 ألفاً.

