نيكاي يقفز 2.38 % ويغلق عند أعلى مستوياته مسجلاً 59518.34 نقطة

قفز المؤشر نيكاي الياباني ​الخميس إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مع ‌تنامي ​الآمال في أن تفضي المفاوضات إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

وصعد نيكاي 2.38 % ليغلق عند ذروة بلغت 59518.34 نقطة، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل ⁠في 26 فبراير قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.17 % إلى 3814.46 نقطة.

وتحدث وسيط باكستاني في طهران ‌وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عن إمكانية التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق ‌هرمز الحيوي. وقال ترامب إن قادة لبنان ‌وإسرائيل سيعقدون محادثات بعد صراع مسلح اندلع قبل ‌أكثر من ستة ‌أسابيع.

وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية عند مستويات قياسية أمس وارتفع المؤشر ​فيلادلفيا لأشباه المواصلات ‌0.16 %. ​واستقرت العقود الآجلة لخام غرب ⁠تكساس الوسيط الأمريكي عند 91.53 دولاراً للبرميل تقريباً، وهو مستوى يقل كثيراً عن ذروته الحديثة البالغة 117.63 دولاراً ​التي ⁠سجلها الأسبوع ⁠الماضي.

وقال هيروشي واتانابي كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية في مذكرة «في ضوء انحسار المخاطر الجيوسياسية، انخفضت العقود الآجلة ⁠لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 90 دولاراً، مما يزيد من جاذبية الأسهم اليابانية».

وارتفع 159 سهماً على نيكاي مقابل تراجع 64 سهماً. ومن بين أكبر الرابحين سهم شركة دايكن إندستريز الذي ‌قفز 9.1 % بعدما أعلنت شركة إليوت إنفستمنت مانجمنت استحواذها على ​حصة في الشركة المصنعة لأنظمة تكييف الهواء.

وكان أكبر الخاسرين سهمي شركتي كوماتسو وكوبوتا لتصنيع معدات البناء ونزلا 5.4 %، وهبط سهم 5.2 % على ​الترتيب.