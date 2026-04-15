تباين الأسهم الأمريكية.. والأوروبية تستسلم لضغوط السلع الفاخرة

تباينت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تقييم نتائج أعمال البنوك الكبرى في «وول ستريت».

وخلال التعاملات تحول مؤشر داو جونز الصناعي إلى النزول بعد صعوده 0.23 % أو 107 نقاط إلى 48643 نقطة في بداية الجلسة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.49 % إلى 6985 نقطة، قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 7002 نقطة، وارتفع «ناسداك» المركب 1.05 % إلى 23731 نقطة.

وصعد سهم «برودكوم» 3.15 % إلى 392.8 دولاراً، عقب إعلان الشركة توسيع تعاونها مع «ميتا بلاتفورمز» لتصميم وبناء رقائق الذكاء الاصطناعي.

وسجل سهم «إنفيديا» أطول سلسلة مكاسب منذ نوفمبر 2023، بعدما أنهى تداولات الثلاثاء مرتفعاً للجلسة العاشرة على التوالي، لتبلغ مكاسبه الإجمالية خلال هذه الفترة نحو 19 %، بقيمة سوقية بلغت 4.8 تريليونات دولار.

وتراجع سهم صانعة الرقائق في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة «وول ستريت» 0.7 %، بعدما أنهى تداولات الأمس مرتفعاً بنحو 3.8 % عند 196.51 دولاراً.

وتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني في ظل تداعيات الحرب مع إيران، إلا أنه أكد أن الأسس الاقتصادية لا تزال قوية، مع توقعات بالتعافي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بيسنت في مقابلة مع «سي إن بي سي»، أن أسعار النفط لا تبدو أنها تؤثر سلباً على توقعات التضخم، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال إيجابية، وتعكس متانة النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن وزارة الخزانة ستراقب عن كثب أسعار البنزين، لضمان عدم تحميل المستهلكين زيادات غير مبررة، مؤكداً ضرورة انتقال أي تراجع في أسعار النفط سريعاً إلى تكاليف الوقود، بنفس الوتيرة التي ترتفع بها.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأربعاء، وسط ضغوط في قطاع السلع الفاخرة، وتقييم آفاق الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.43% إلى 617 نقطة، في ظل أداء متباين للقطاعات.

وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.47% إلى 10559 نقطة، وانخفض نظيره الفرنسي «كاك 40» 0.64% إلى 8274 نقطة، في حين استقر «داكس» الألماني عند 24066 نقطة.

وشهد قطاع السلع الفاخرة أداءً سلبياً دفع البورصة الفرنسية لتحويل مسارها بعد سلسلة من النتائج المالية المخيبة للآمال؛ إذ هبط سهم «كيرينج» 9.29% إلى 254 يورو، وتراجع سهم «هيرميس إنترناشيونال» 8.22% إلى 1636 يورو.

وتزامن الأداء السلبي للبورصات الأوروبية مع تفاؤل حذر في الأسواق في ظل تأكيدات أمريكية على قرب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، إلا أن التداعيات الممتدة لصدمة الطاقة وإغلاق مضيق هرمز لا تزال تربك المشهد الاقتصادي.