«ستاندرد آند بورز» قرب أعلى مستوى

ارتفعت الأسهم الأمريكية مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تقييم نتائج أعمال البنوك الكبرى في «وول ستريت».

وخلال التعاملات، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.23 % أو 107 نقاط إلى 48643 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.24 % إلى 6985 نقطة، ليقترب من أعلى مستوى على الإطلاق عند 7002 نقطة، وارتفع «ناسداك» المركب 0.4 % إلى 23731 نقطة.

وصعد سهم «برودكوم» 3.15 % إلى 392.8 دولاراً، عقب إعلان الشركة توسيع تعاونها مع «ميتا بلاتفورمز» لتصميم وبناء رقائق الذكاء الاصطناعي.

وسجل سهم «إنفيديا» أطول سلسلة مكاسب منذ نوفمبر 2023، بعدما أنهى تداولات الثلاثاء مرتفعاً للجلسة العاشرة على التوالي، لتبلغ مكاسبه الإجمالية خلال هذه الفترة نحو 19 %، بقيمة سوقية بلغت 4.8 تريليونات دولار.

وتراجع سهم صانعة الرقائق في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة «وول ستريت» 0.7 %، بعدما أنهى تداولات الأمس مرتفعاً بنحو 3.8 % عند 196.51 دولاراً.

ورغم كونها أعلى شركات العالم قيمة سوقية حالياً، يقع سهم «إنفيديا» دون مستواه القياسي المسجل في 29 أكتوبر، والبالغ 212.19 دولاراً بأكثر من 7 %، وأقل من أعلى إغلاق له على الإطلاق والمحقق في نفس الجلسة عند 207.04 دولارات.

وللمقارنة سجل سهم «إيه إم دي» أيضاً سلسلة مكاسب استمرت 10 جلسات متتالية، وهي الأطول للشركة منذ مايو 2005، ليرتفع 30.1 % خلال هذه الفترة، بينما هبط سهم «إنتل» بنسبة 2.1 %، أمس، لينهي بذلك أفضل سلسلة صعود استمرت لتسع جلسات في تاريخه، بعدما سجل خلالها مكاسب تتجاوز 58 %.