دبي تقود ارتفاعات البورصات العربية بمكاسب 20.3 ملياراً

قفز مؤشر سوق دبي المالي بأعلى مستوى له في 5 أسابيع، مرتفعاً بنسبة 2.57%، أو ما يعادل 146.8 نقطة، مسجلاً 5866.31 نقطة، ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات العربية، رابحاً مكاسب جاوزت 20.3 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 948.44 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 968.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وارتفع سهما «الخليج للملاحة» و«أمان» بالحد الأقصى عند 2.07 درهم و0.385 درهم، ليتصدرا ارتفاعات 44 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ733.2 مليون درهم، مرتفعاً 3.17%، ليغلق عند 12.38 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» بـ135.4 مليون درهم صاعداً 1.47% مغلقاً عند 15.22 درهماً.

وصعدت أسهم الأسمنت الوطنية 9.5%، وسلامة 7.55%، والعربية للطيران 6.5%، والإمارات دبي الوطني 2.53%، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.55%، وسبينس 2.3%، والاستشارات المالية الدولية 1.3%، وإمباور 1.26%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم «الاتحاد العقارية» و«الخليج للملاحة» بقيمة إجمالية 52.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة على 18 مليون سهم من أسهم الاتحاد العقارية، وصفقة كبيرة على 21.8 مليون سهم من أسهم الخليج للملاحة.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 53.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 762.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 708.7 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.53%، عند مستوى 9892.31 نقطة، رابحاً نحو 19 مليار درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 251.33 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 163.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة»، بسيولة 141.4 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أيبيكس للاستثمار 6.06%، وإن إم دي سي 5.44%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.65%، وإي سفن - أذونات 4.44%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 4.84%، والخليج للمشاريع الطبية 4.7%، والفجيرة لصناعات البناء 3.33%، وحياة للتأمين 2.3%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأس مالها السوقي بنحو 39.3 مليار درهم، في منتصف جلسات الأسبوع، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.789 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 3.829 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.860 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و968.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 3.13 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.5 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 914.8 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 59.4 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات ارتفاعاً جماعياً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.90%، والكويتي 0.69%، والقطري 0.40%، ومسقط 0.87%، والبحرين 0.74%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بـ1.51%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.9% ليغلق عند 11589 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر 2025، وبتداولات بلغت 7.6 مليارات ريال.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 40.578 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.516.958 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ1.51% ليغلق عند مستوى 50733 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.19% ليغلق عند مستوى 61370 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 32438 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.4% ليغلق عند مستوى 13328 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ1.33% ليغلق عند مستوى 18641 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 1.51%، إلى 3779 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 26.1 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 3.79%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 1.70%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.28%.