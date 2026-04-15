أسهم أوروبا تستقر مع تقييم نتائج الأعمال وتطورات الشرق الأوسط

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد مكاسب ​الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لمجموعة من تقارير ‌نتائج أعمال ​الشركات مع متابعة تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.05 بالمئة إلى 620.24 نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

وسادت حالة من الهدوء في بورصات أوروبا الرئيسية، إذ ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.1 ⁠بالمئة والمؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة.

ومنحت الجهود الدبلوماسية بصيص أمل في حل للحرب بالشرق الأوسط، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات ‌مع إيران ربما تستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين.

وتأتي هذه الجهود الجديدة بعد انهيار المفاوضات مطلع الأسبوع، مما دفع ‌واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ‌وأكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون احتمال استئناف المحادثات.

وساعد احتمال التوصل ‌إلى حل دبلوماسي المؤشر ‌ستوكس 600 على تعويض معظم الخسائر التي تكبدها منذ اندلاع الأعمال القتالية ​في أواخر فبراير ، ‌مما يعكس ​تفاؤل المستثمرين بشأن احتمال ⁠التهدئة في الشرق الأوسط.

وفي موازاة ذلك، ظلت نتائج أعمال الشركات محور تركيز رئيسي للمستثمرين.

وهوى سهم إيرميس 13.4 بالمئة بعدما ​أعلنت ⁠مجموعة المنتجات الفاخرة الفرنسية ⁠تراجع مبيعاتها في الربع الأول بسبب تداعيات حرب إيران.

وانخفضت مبيعات علامة جوتشي الإيطالية الرائدة التابعة لمجموعة كيرينج ثمانية بالمئة ⁠في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وانخفض سهم مجموعة الأزياء الفاخرة 8.8 بالمئة.

وتصدر مؤشر السلع الشخصية والمنزلية، الذي يضم شركات قطاع السلع الفاخرة، قائمة الخسائر بانخفاض 2.2 بالمئة.

وفي المقابل، تصدرت أسهم ‌الرعاية الصحية المكاسب، مرتفعة 0.8 بالمئة. وصعد سهم نوفو نورديسك ثلاثة بالمئة ​وسهم أسترازينيكا 1.2 بالمئة.

واستقر سهم إيه.إس.إم.إل بعدما رفعت الشركة الهولندية الرائدة في معدات صناعة أشباه الموصلات توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بزيادة الطلب على أدوات تصنيع رقائق الذكاء ​الاصطناعي.