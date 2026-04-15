نيكاي يتجاوز ذروة شهر على أمل استئناف محادثات أمريكا وإيران

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء إلى ​أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر مع تحسن ‌معنويات المستثمرين ​وتراجع أسعار النفط الخام وسط توقعات بإجراء جولة جديدة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد نيكاي 0.99 بالمئة إلى 58453.03 عند الساعة 01:25 بتوقيت جرينتش، مسجلا ارتفاعا للجلسة الثانية على التوالي ومتجاوزا مستوى 58 ألف نطقة للمرة ⁠الأولى منذ الثاني من مارس.

واستعاد المؤشر الآن معظم الخسائر التي تكبدها منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في نهاية فبراير. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 ‌بالمئة إلى 3781.25 نقطة.