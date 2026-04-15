الأفضل خليجياً.. سوق دبي ينتعش مجدداً بمكاسب 7.8 مليارات درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده فوق 5700 نقطة مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.90% أو ما يعادل 51.24 نقطة، مسجلاً 5719.5 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 7.8 مليارات درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والصناعة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 940.7 مليار درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 948.45 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «بي إتش إم كابيتال» ارتفاعات 42 سهماً في سوق دبي مرتفعاً 10% عند 1.10 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ377.46 مليون درهم صاعداً 2.56% عند 12 درهماً، تلاه «إعمار للتطوير» بـ63.86 مليون درهم مرتفعاً 3.6% ليغلق عند 15 درهماً.

وصعدت أسهم طلبات 4.64%، جي إف إتش المالية 4.4%، وشعاع كابيتال 4.2%، وسالك 3.26%، فيما انخفضت أسهم دبي التجاري 2.2%، ودبي الوطنية للتأمين 2.17%، وأرامكس 1.16%، وديوا 1.1%.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 27.97 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 445.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 417.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.56% عند 9840.00 نقطة، رابحاً 21.3 مليار درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 166.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 120.5 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 118 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن - أذونات 9.76%، وإي سفن 4.95%، والشارقة الإسلامي 4.6%، ومجموعة مير 3.9%. وفي المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 4.89%، والفجيرة لصناعات البناء 3.5%، وأيه دي إن إتش 2.86%، ودانة غاز 1.6%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأس مالها السوقي جاوزت 29 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والصناعة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.761 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 3.790 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و948.45 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و831.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 685.2 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 47.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.52%، والكويتي 0.08%، والقطري 0.62%، ومسقط 0.39%، فيما انخفض مؤشر بورصة البحرين 0.04%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ1.83%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.52% ليغلق عند 11486 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ نوفمبر 2025، بتداولات 6.2 مليارات ريال.

وتصدر سهم نسيج الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعدت أسهم مصرف الراجحي، وأكوا، وسابك، وكابلات الرياض، وسابك للمغذيات، والتعاونية، والأبحاث والإعلام، ومجموعة صافولا، وعلم، وجاهز، بنسب تراوحت بين 1 و7%.

وسجل سهم أنابيب الشرق أعلى مستوى له منذ الإدراج مرتفعاً 4% عند 190.50 ريالاً.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 27.36 ريالاً، وانخفض سهم أسمنت اليمامة 5%، ولوبريف 1%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، وربح رأس المال السوقي 49.788 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.476.380 تريليونات جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ1.83% ليغلق عند مستوى 49978 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.35% ليغلق عند مستوى 60647 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 23089 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ1.16% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ1.14% ليغلق عند مستوى 18395 نقطة.

الأردن

وصعدت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.68% إلى 3723 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 17.9 مليون دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.