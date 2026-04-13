مؤشرات الأسهم العالمية تتقلب على وقع التوترات

شهدت مؤشرات الأسواق العالمية تقلبات واضحة جراء تزايد مستويات القلق من عودة الحرب الأمريكية الإيرانية مجدداً بعد فشل المفاوضات التي استضافتها باكستان مؤخراً. ففي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.68 %، وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.48 %، وتقدم مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.16 %.

في المقابل، كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية، حيث هبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.16 %. كذلك تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.26 %، وانخفض مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.17 %، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.29 %.

وتصاعد قلق المستثمرين مع إعلان الولايات المتحدة عن استعداداتها للسيطرة على الممر الاستراتيجي والتهديد بخنق ‌صادرات النفط الإيرانية بعد فشل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في تحقيق أي انفراجة لإنهاء الحرب.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكاي» الياباني 0.74 % بعد أن سجل الأسبوع ⁠الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5 % في تداولات متقلبة. وقادت أسهم ⁠شركات أشباه الموصلات موجة الخسائر.