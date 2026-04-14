التباين يسيطر على الأسواق العربية بتحركات عرضية

1.7 مليار درهم سيولة الأسهم في الإمارات

تباين أداء البورصات العربية، أمس، وشهدت المؤشرات تحركات عرضية، على وقع التطورات الإقليمية.

وتخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و732.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 415.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 38.2 ألف صفقة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.761 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.820 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و940.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي، بقيمة 366.26 مليون درهم، تعادل 51.5 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 732.9 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5668.26 نقطة، منخفضاً بـ 0.83 %، وارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن 10.35 %، والوطنية للتأمينات العامة 8.2 %، وسبينس 4.9 %، وأمانات القابضة 2.4 %، فيما صعد سهم إعمار للتطوير بنسبة 1% عند 14.48 درهم، وسهم أليك القابضة بنسبة 1.4% عند 1.40 درهم.

وانخفضت أسهم اكتتاب القابضة 4.93 %، وتعليم القابضة 3.64 %، والعربية للطيران 3.5 %، وأمان 3.2 %.

وأقفل سهم العربية للطيران، على انخفاض بنسبة 3.5% عند 4.65 درهم، فيما تراجع سهم سالك بنسبة 0.5% عند 5.52 درهم.

وانخفض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.5% عند 29.92 درهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 31.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 316.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 284.84 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9785.62 نقطة، منخفضاً 0.54 %.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 136.45 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 112.2 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 101.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم إي سفن- أذونات 4.46 %، ومجموعة أرام 4.03 %، والخليج للمشاريع الطبية 3.6 %، وإن إم دي سي 2.99 %، وارتفع سهم فيرتيغلوب بنسبة 2.3% عند 3.10 درهم.

وأقفل سهم منازل العقارية على ارتفاع بنسبة 5% عند 0.252 درهم، يُذكر أن منازل العقارية كانت قد أعلنت عن ارتفاع أرباحها إلى 14.4 مليون درهم ( 0.55 فلس/للسهم) بنهاية عام 2025، مقارنة بأرباح قدرها 8.2 ملايين درهم خلال نفس الفترة من عام 2024.

في المقابل، تراجعت أسهم الفجيرة لصناعات البناء 4.9 %، وبنك الاستثمار 4.76 %، ودار التأمين 4.6 %، والبنك العربي المتحد 4.44 %، فيما تراجع سهم بروج بي إل سي بنسبة 0.4% عند 2.63 درهم.

الأسواق العربية

شهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.99 %، والكويتي 0.85 %، ومسقط 0.40 %، والبحرين 1.05 %، في حين تراجعت بورصة قطر 0.05 %.

وخارج منطقة الخليج، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تعطيل العمل بالسوق يومي الأحد والاثنين، بمناسبة عيد القيامة، وعيد شم النسيم، إذ إنه سيتم استئناف العمل والتداولات بشكل طبيعي يوم الثلاثاء، الموافق 14 أبريل 2026.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.99 %، ليغلق عند 11427 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ حوالي شهرين ونصف، وبتداولات بلغت 6.7 مليارات ريال.

وصعدت أسهم أرامكو السعودية، والأهلي، ومعادن، وبنك الرياض، وإس تي سي، ومصرف الإنماء، وبي إس إف، والأول، والسعودية للطاقة، سابك للمغذيات، بنسب تراوحت بين 1 و5 %.

وارتفع سهم سلوشنز بنسبة 10 %، عند 219.40 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 850 ألف سهم، عقب إعلان الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 100 % من رأس المال.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 107.60 ريالات، وانخفض سهم زجاج 2 % عند 37.40 ريالاً، وهبطت أسهم سابتكو، وريدان، وباتك، وليفا، بنسب تتراوح بين 3 و4 %.

الأردن

استقر أداء البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم عند 3698 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 10.2 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.26 في المئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.03 في المئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.14 في المئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.