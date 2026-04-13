محللو «مورجان ستانلي» يعولون على أرباح الشركات للحد من تعميق خسائر «وول ستريت»

يرى محللو «مورجان ستانلي» أن تسارع وتيرة نمو أرباح الشركات يحد من تعميق خسائر الأسهم الأمريكية، قائلين إن مؤشر «إس آند بي 500» دخل المرحلة الأخيرة من التصحيح.

وأوضح المحللون في مذكرة نقلتها وكالة «بلومبرغ»، الاثنين، أن مرونة الأرباح واستمرار التعافي الاقتصادي أسهما في الحد من تراجع المؤشر بأكثر من 10% منذ تسجيله مستوى قياسياً في يناير.

وأشارت المذكرة إلى أن الأداء الأخير للمؤشر يشير إلى استيعاب المخاطر بدقة وموضوعية، بما يشمل المخاطر المرتبطة بالائتمان الخاص والتغيرات الهيكلية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

ورغم تحذير المحللين من أن المرحلة الأخيرة من التصحيح قد تكون متقلبة، خصوصاً في حال زيادة تقلبات السندات، أوصوا المستثمرين بالاستعداد لزيادة المخاطر تدريجياً، مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط.