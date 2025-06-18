الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها مع تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة



حافظت الأسهم الأمريكية على مكاسبها مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، ورفع توقعات التضخم. ففي «وول ستريت»، استقرت الأسهم عند افتتاح التعاملات، حيث ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.24 %، وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.21 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.30 %.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد ثبت، الأربعاء، أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بعدما خفض تكاليف الاقتراض 100 نقطة أساس في آخر ثلاثة اجتماعات من العام الماضي.

وجاء في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر الأربعاء أن الأعضاء وافقوا على تثبيت نطاق الفائدة عند 4.25% و4.50%. وأضاف البيان أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بقوة، وأن صافي الصادرات شهد تقلبات أثرت على البيانات، وأن معدل البطالة لا يزال منخفضًا وسوق العمل مستقرة، وأن التضخم لا يزال مرتفعًا بعض الشيء. ونقل البيان عن الأعضاء أنهم يسعون لتحقيق أعلى قدر من التوظيف، وأنهم يستهدفون خفض التضخم إلى 2% على المدى الطويل.

واستقرت الأسهم الأوروبية نسبياً، قبل أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قراراً بشأن السياسة النقدية، في حين أبقى التوتر المستمر في المنطقة على حالة القلق لدى المستثمرين. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.36 %، وانخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.50 %، وهبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.36 %، فيما ارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.11 %.

وأدت سياسة الرسوم الجمركية المتقلبة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اضطراب الأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية. ولم يتحقق الكثير من التقدم في الصفقات التجارية، في وقت يقترب فيه موعد نهائي لإبرامها في الثامن من يوليو.

وقاد قطاعا التأمين والتشييد ومواد البناء المكاسب، لكن أثرها تلاشى بسبب انخفاضات في أسهم شركات كبرى في مجال الرعاية الصحية. وصعد سهم «إيرباص» 1.7 %، بعد أن رفعت الشركة المصنعة للطائرات، النطاق الأعلى لتوزيعات الأرباح النقدية المستهدفة، قبل إعلان عن أحدث أوضاع لأعمال الشركة.

وفي طوكيو، لامس مؤشر «نيكاي» الياباني أعلى مستوى في أربعة أشهر، بدفعة من تراجع الين، حتى مع ترقب المستثمرين بحذر للصراع المتصاعد على نحو سريع بين إسرائيل وإيران. وأنهي «نيكاي» التعاملات مرتفعاً 0.90 %، وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.8 %.