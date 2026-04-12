النفط يسجل خسائر أسبوعية كبيرة

سجلت أسعار النفط خسارة كبيرة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل، بالتزامن مع التطورات الدراماتيكية التي شهدها ملف حرب إيران، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - عقب وساطة باكستانية - عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي من 111.54 دولاراً للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 96.57 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع وبخسارة 13.4%، كما هبطت العقود الآجلة لخام «برنت» من 109.03 دولارات للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي، إلى 95.2 دولاراً للبرميل بنهاية هذا الأسبوع وبخسارة 12.68%.