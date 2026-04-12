الذهب والفضة يواصلان اللمعان

سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية، وسط ترقب المستثمرين مآلات الهدنة الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وتداعيات التطورات الراهنة في المنطقة على اتجاهات الفيدرالي الأمريكي بخصوص الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4748 دولاراً للأونصة تقريباً، بمكاسب أكثر من 1.5% هذا الأسبوع. وبلغت العقود الآجلة للذهب الأمريكي نحو 4804 دولارات. كذلك ارتفعت أسعار الفضة من 72.9 دولاراً للأوقية في نهاية الأسبوع قبل الماضي إلى 76.7 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 4.4%. ويظل مسار أسعار الذهب مرهوناً بدرجة كبيرة باتجاهات أسعار الفائدة، إذ إن المعدن الأصفر، بوصفه أصلاً لا يدر عائداً، يفقد جزءاً من جاذبيته في بيئة الفائدة المرتفعة التي تعزز بدورها قوة الدولار وترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.