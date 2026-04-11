«سوق دبي» الأفضل أداء خليجياً خلال 5 جلسات

تصدّر مؤشر سوق دبي مكاسب الأسواق الخليجية الأسبوع الماضي، وأضاف السوق مكاسب أسبوعية جاوزت 38 مليار درهم، مرتفعاً 4.2% في 5 جلسات، فيما صعدت مؤشرات بورصة قطر 4.05%، وسوق أبوظبي 2.48%، وبورصة الكويت 1.61%، والسوق السعودي 0.66%.

وبورصة البحرين 0.22%، وتراجعت بورصة مسقط 0.89%. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي إلى 948.9 مليار درهم من 910.8 مليارات درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

وتصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات، ليقفز 19.3%، وارتفعت أسهم العربية للطيران 16.99%، ودبي الوطنية للتأمين 13.2%، والإثمار القابضة 12.2%، وشعاع كابيتال 10.7%، وزاد الأغذية المتحدة 10.3%، وسالك 9.9%، والإمارات دبي الوطني 8.8%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 2.88 مليار درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 435.97 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» مع391.97 مليون درهم. ونجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب رأسمالية بنحو 98 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.780 تريليونات درهم أمس، منها 2.831 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و948.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي من 3.682 تريليونات في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وتخطت سيولة الأسهم المحلية نحو 12 مليار درهم في 5 جلسات.

