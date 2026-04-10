بيانات التضخم تتلاعب بالأسهم الأمريكية.. ومكاسب أوروبية أسبوعية

تباينت الأسهم الأمريكية الجمعة، مع تقييم بيانات التضخم التي صدرت، في ظل متابعة المستثمرين وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.62% أو 129 نقطة إلى 48056 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500«بنحو 0.20% إلى 6829 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 0.15% إلى 22922 نقطة.

وصعد سهم «كورويف» 3.75% إلى 95.46 دولاراً، عقب إعلان الشركة اتفاقية لتزويد «أنثروبيك» بقدرات سحابية جديدة، فيما لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وتسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب الأمريكية مع إيران، إلى جانب استمرار تمرير الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى أعلى مستوى منذ مايو 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة 12.5% خلال مارس، مع صعود أسعار البنزين 18.9% سنوياً.

وعلى أساس شهري، زاد المؤشر العام خلال مارس بأعلى وتيرة منذ يونيو 2022، وذلك على إثر ارتفاع أسعار البنزين 21.2% مقارنة بالشهر السابق.

ومن شأن هذه البيانات تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي، الذي يسعى في الأساس إلى تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم استقرار سوق العمل، إذ تفرض صدمة الطاقة ضغوطًا إضافية على الأسعار، ما قد يحدّ من قدرته على تخفيف السياسة النقدية.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات، الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية، مستفيدة من الهدوء الحذر في الأسواق مع تقييم آفاق الهدنة الهشة في الشرق الأوسط، إلى جانب ظهور مؤشرات على قرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي ختام الجلسة، زاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.37% إلى 614 نقطة ليحقق مكاسب أسبوعية 3%، وسط أداء إيجابي في أغلب القطاعات.

وارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.17% إلى 8259 نقطة مسجلاً مكاسب 3.73% على مدار الأسبوع، في حين استقر نظيره البريطاني فايننشال تايمز 100 عند 10600 نقطة محافظاً على مكاسب أسبوعية 1.57%.

وفي أكبر اقتصادات منطقة اليورو، استقر مؤشر «داكس» الألماني عند 23803 نقاط، إلا أنه ارتفع 2.74% على مدار الأسبوع.

وتعرض قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية لضغوط حادة بعدما أعرب مدير مكتب الرئيس الأوكراني في لقاء مع وكالة «بلومبرج» عن تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وبينما يترقب المستثمرون بدء المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار، كشفت بيانات رسمية عن تسارع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% خلال مارس، مدفوعاً بزيادة حادة في أسعار الطاقة.