7 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» في أسبوع

تزينت 7 أسواق عربية باللون الأخضر خلال الأسبوع الماضي، فيما خالفت بورصة مسقط الاتجاه الصاعد للأسواق، وهو الأسبوع الذي شهد بدء الهدنة في الشرق الأوسط.

وتفاعلت الأسهم العربية مع تلك التطورات بشكل إيجابي، ليفرض اللون الأخضر هيمنته على شاشات التداول فيما يخص الأداء الأسبوعي لأبرز المؤشرات، وسط تباين في أحجام السيولة.

حقق مؤشر سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية جاوزت 38 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 4.2% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وتصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 19.3%، وارتفعت أسهم العربية للطيران 16.99%، ودبي الوطنية للتأمين 13.2%، والإثمار القابضة 12.2%، وشعاع كابيتال 10.7%، وزاد الأغذية المتحدة 10.3%، وسالك 9.9%، والإمارات دبي الوطني 8.8%.

في المقابل، تراجعت أسهم الإسمنت الوطنية 9.4%، وأجيليتي للمخازن 3.3%، ووطنية إنترناشيونال 1.05%، وبي إتش إم كابيتال 0.98%، ودو 0.58%، والمزايا القابضة 0.11%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 2.48% إلى مستوى 9838.39 نقطة، رابحاً ما يفوق 60 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 908.12 ملايين درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 579.97 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 507.12 ملايين درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الواحة كابيتال 11.76%، وأبوظبي للموانئ 10.66%، وأوراسكوم 10.6%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 10.34%، وإن إم دي سي 9.88%. في المقابل، تراجعت أسهم بنك الاستثمار 12.5%، وغذاء القابضة 10.7%، وأريد 9.7%، وفينكس كروب 5.75%، والخليج الاستثمارية 4.9%.

السعودية

سجلت السوق السعودية مكاسب أسبوعية محدودة، ليرتفع المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع بنسبة 0.66% إلى مستوى 11343.17 نقطة، مقابل 11268.38 نقطة بالأسبوع الماضي.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 9.85 تريليونات ريال، كما بلغت قيم التداولات الأسبوعية 28.3 مليار ريال سعودي، وسجلت أحجام التداولات 1.48 مليار سهم، عبر 2.398.698 صفقة.

وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم سيرا قائمة الأكثر ربحية بارتفاع نسبته 12.90% تلاه سهم اتحاد الخليج الأهلية بنمو 12.22% ثم سهم اليمامة للحديد 10.19%.

بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم إعمار قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع متراجعاً بنسبة 13.41% تلاه سهم سيسكو القابضة الذي انخفض بنسبة 7.33% ثم سهم صالح الراشد 6.13%.

الكويت

سجلت بورصة الكويت أداءً إيجابياً خلال الأسبوع المُنتهي في التاسع من شهر أبريل، وسط ارتفاع بقيم وأحجام التداولات والقيمة السوقية.

صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.87% إلى 8626.97 نقطة عند الختام، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 5.67% إلى مستوى 8514.54 نقطة، ونما مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.33% مرتفعاً إلى 7971.52 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر السوق الأول 1.61% ليصل إلى 9214.11 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم في ختام تعاملات الخميس 51.68 مليار دينار، بما يشكل ارتفاعاً بنسبة 1.87% (بقيمة 948 مليون دينار) بالمقارنة مع 50.73 مليار دينار الأسبوع الماضي.

وارتفعت قيم التداولات إلى 360.75 مليون دينار، بارتفاع نسبته أكثر من 13%، كما صعدت كميات التداول بنسبة 34% تقريباً إلى 1.38 مليار سهم، وارتفع عدد الصفقات 5.5% تقريباً إلى 93.10 ألف صفقة.

وتصدر سهم ديجتس قائمة الارتفاعات بنمو 43.77%، تلاه سهم الإعادة 22.82%، ثم أرجان 14.91%، فيما تصدر سهم فنادق قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 6.82%، تلاه سهم أس تي سي 5.73%، وترولي للتجارة 4.33%.

قطر

وفي الدوحة، أنهى مؤشر قطر الرئيسي الأسبوع في المنطقة الخضراء، مسجلاً مكاسب بنسبة 4.05% (أو ما يعادل 414.5 نقطة)، لينهي التعاملات عند مستوى 10641.68 نقطة، بدعم من ارتفاعات جماعية للقطاعات المتداولة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع صعوداً بنسبة أكثر من 4% إلى مستوى 629.7 مليار ريال، مقارنة مع 604.86 مليارات ريال الأسبوع الماضي.

وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 2.31 مليار ريال، وأحجام التداولات 1.01 مليار سهم، عبر 117.87 ألف صفقة.

وتصدر سهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة قائمة الارتفاعات بنمو 15.30%، تلاه سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 14.97%، وسهم قطر لصناعة الألمنيوم 11.76%، ثم مجمع شركات المناعي 10.31%، فيما تصدر سهم بنك الدوحة قائمة التراجعات بانخفاض نسبته 5.55%، تلاه سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام 2.96%، وسهم مجموعة مقدام القابضة 1.28%، ثم الشركة الإسلامية القطرية للتأمين 1.08%.

البحرين

كذلك سجلت بورصة البحرين مكاسب أسبوعية، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 0.22% منهياً التعاملات عند مستوى 1893.79 نقطة، بينما سجل مؤشر البحرين الإسلامي أداءً أكثر قوة، صاعداً بنسبة 2.33% ليصل إلى 925.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، بلغت كميات التداول نحو 7.17 ملايين سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.26 مليون دينار بحريني.

وتصدر سهم GFH قائمة الارتفاعات بنمو 4.60%، تلاه سهم KFH الذي ارتفع بنسبة 3.88%، ثم سهم SALAM بنمو 2.46%، بينما تصدر سهم ABRAAJ قائمة التراجعات الأسبوعية منخفضاً بنسبة 10%، تلاه سهم CPARK بتراجع 7.19% ثم BISB بهبوط 5.06%.

مسقط

وفي سلطنة عمان، خالف مؤشر بورصة «مسقط 30» اتجاه معظم الأسواق الخليجية هذا الأسبوع، ليسجل تراجعاً بنسبة 0.89% إلى مستوى 8162.84 نقطة، مقارنة مع مستوى 8235.84 نقطة في الأسبوع المنتهي في الثاني من أبريل، وبخسارة 72.993 نقطة، وسط تباين أداء المؤشرات القطاعية الرئيسية خلال الأسبوع.

وانخفض إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 21.67% خلال الأسبوع، كما تراجع إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 21.76%، وانخفض عدد الصفقات بنسبة 0.93%.

وتراجعت القيمة السوقية خلال الأسبوع بنسبة 0.32% إلى 37.968 مليار ريال، مقابل 38.091 مليار ريال في الأسبوع السابق، بخسائر سوقية 123.07 مليون ريال.

وتصدر سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار قائمة الأكثر هبوطاً بانخفاض 9.22% تلاه سهم العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بتراجع 9.09% ثم سهم ظفار للمرطبات والمواد الغذائية الذي تراجع بنسبة 9%.

بينما على الجانب الآخر تصدر سهم عمان والإمارات القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 22.88%، تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك الذي صعد بنسبة 19.13%، ثم سهم الأنوار للاستثمارات مرتفعاً بنسبة 15.92%.

بورصة مصر

ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» للبورصة المصرية بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 49078.6 نقطة، خلال الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 12993.46 نقطة.

وسجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» نمواً بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 18187.73 نقطة، وسجل مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» نمواً بنسبة 6.18% ليغلق عند مستوى 59837.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 25479.95 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 145.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 3.426 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 4.4%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.752 تريليون جنيه إلى 1.847 تريليون جنيه، بنسبة نمو 5.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 828.3 مليار جنيه إلى 841.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً من 2.580 تريليون جنيه إلى 2.688 تريليون جنيه بنسبة نمو 4.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3.6 مليارات جنيه إلى 3.7 مليارات جنيه بنسبة نمو 2.6%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 583.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 13.7 مليار ورقة منفذة على 901 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 693.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 9.9 مليارات ورقة منفذة على 744 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 7.67% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.33%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 23.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 408.9 آلاف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ«إيجى إكس 70» نحو 11 مليار جنيه، بحجم تداول 5.2 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 267.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ«إيجى إكس 100» نحو 34.7 مليار جنيه بحجم تداول 7.5 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 676.4 ألف عملية.