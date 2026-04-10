آمال صمود الهدنة تدعم «وول ستريت»

تحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال يوم أمس، لتواصل أداءها الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية صمود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.81% أو 134 نقطة إلى 47775 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.69% إلى 6774 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك 0.78% إلى 22612 نقطة.

في حين ارتفع سهم «كورويف» 3.15% إلى 91.89 دولاراً، عقب التزام «ميتا» بضخ 21 مليار دولار في البنية التحتية السحابية التابعة للشركة، فيما زاد سهم «ميتا» 2.2% إلى 625.41 دولاراً.

وتم تعديل وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من 2025 بالخفض للمرة الثانية، بحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية.