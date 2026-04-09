«وول ستريت» تتحول للارتفاع.. وأداء سلبي للأسهم الأوروبية

تحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع الخميس، لتواصل أداءها الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية صمود وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.75% أو ما يعادل 358 نقطة إلى 48268 نقطة، بعد انخفاضه إلى 47690 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.67% أو 45 نقطة إلى 6828 نقطة، ومؤشر "ناسداك" 0.80% أو 180 نقطة إلى 22815 نقطة.

وتلقت وول ستريت دعماً من تقليص أسعار النفط مكاسبها بعدما تخطت مستوى 100 دولار للبرميل مجدداً عقب اتهام إيران للولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار مع استمرار إسرائيل في مهاجمة لبنان.

إلا أن مخاوف انهيار الهدنة هدأت جزئياً بعد إعلان إسرائيل موافقتها على بدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، في وقت تترقب فيه الأسواق بدء المفاوضات بين إيران وأمريكا غداً.

وتراجعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق جلسة الخميس، وسط مؤشرات على هشاشة الهدنة في الشرق الأوسط، واستمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وانخفض مؤشر»ستوكس يوروب 600«بنسبة 0.15% إلى 612 نقطة، مدفوعاً بأداء سلبي لمعظم البورصات الرئيسية في القارة العجوز.

وفي حين استقر مؤشر فايننشال تايمز 100» البريطاني عند 10603 نقاط، تراجع نظيره الألماني «داكس» 1.14% إلى 23806 نقاط، وانخفض «كاك 40» الفرنسي 0.22% إلى 8245 نقطة.

وكان قطاع السفر والترفيه من أبرز الخاسرين مع تراجع أسهم شركات الطيران بعدما اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك 3 شروط من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك قبل انعقاد جولة المفاوضات المباشرة التي دعت إليها باكستان غداً الجمعة.

ومع استمرار الاضطراب الجيوسياسي، قال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إن حالة عدم اليقين لا تزال تهيمن على التوقعات، وإن اقتصاد المنطقة يواجه خطر التعرض لصدمة ركود تضخمي.