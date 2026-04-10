الأسهم المحلية تتحرك عرضياً.. والسيولة تلامس 2.3 مليار درهم

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 2.3 مليار درهم، موزعة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.16 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 614.13 مليون سهم، عبر تنفيذ 50.9 ألف صفقة، وسط تحرك عرضي لأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.768 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.825 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و943 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 570 مليون درهم، تعادل أكثر من نصف سيولة السوق الإجمالية، البالغة 1.12 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5693.71 نقطة، منخفضاً بـ1.45 %، وارتفعت أسهم اكتتاب القابضة 8.07 %، وتعليم القابضة 4.17 %، والإثمار القابضة 2 %، وأرامكس 1.77 %، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 5 %، وسوق دبي المالي 4.76 %، والفردوس القابضة 4.6 %، وأمانات القابضة 4.55 %.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 173.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 626.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 452.97 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9836.37 نقطة، منخفضاً 0.33 %.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 171 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 119.14 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 109.35 ملايين درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم الفجيرة لصناعات البناء 9 %، ومجموعة أرام 4.44 %، وأوراسكوم 3.99 %، وبنك أم القيوين الوطني 3.94 %.

في المقابل، تراجعت أسهم أريد 4.96 %، وإي سفن- أذونات 4.85 %، والشارقة للأسمنت 4.5 %، ودار التأمين 4.5 %.

الأسواق العربية

شهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجعت بورصات الكويت 0.46 %، وقطر 0.19 %، ومسقط 0.85 %، في حين ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.04%، والبحرين 0.29 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1 %.

السعودية

تفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة

0.04 %، ليغلق عند 11343 نقطة، وبتداولات 5.4 مليارات ريال.

وصعدت أسهم أرامكو السعودية، وبترو رابغ، ولوبريف، وسيسكو القابضة، والغاز، وسيرا، واليمامة للحديد، وطيبة، وسابك للمغذيات، بنسب تراوحت بين 1 و5 %.

وسجل سهم الصناعات الكهربائية، أعلى مستوى له منذ الإدراج عند 17.34 ريالاً، مرتفعاً 3 %.

وتصدر سهما الأبحاث والإعلام، وساكو، الشركات المتراجعة بنسبة 4 %، وتراجعت أسهم أكوا، وسليمان الحبيب، والأهلي، وجبل عمر، ومكة، وكابلات الرياض، بنسب تتراوح بين 1 و3 %.

مصر

ارتفعت أغلب مؤشرات البورصة المصرية بتعاملات أمس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1 %، ليصل إلى 49078 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.92 %، ليصل إلى مستوى 59837 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.05 %، ليصل إلى مستوى 22665 نقطة، وتراجع مؤشر «EGX35-LV» بنسبة 0.02 %، ليصل إلى مستوى 5455 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.19 %، ليصل إلى مستوى 12993 نقطة، وصعد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.24 %، ليصل إلى مستوى 18187 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.28 %، ليصل إلى مستوى 5276 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.06 %، إلى 3707 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 14.1 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.33 %، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.22 %، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.14 %.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.