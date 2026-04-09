«الأحمر» يصبغ المؤشرات العالمية وسط تداولات حذرة

انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تداولات، أمس، وسط حالة حذر بين المستثمرين بشأن استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تقييم بيانات أظهرت ضعف نمو الاقتصاد الأمريكي مع نهاية العام الماضي.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.28 % أو ما يعادل 134 نقطة إلى 47775 نقطة خلال التداولات، كما هبط مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة طفيفة تبلغ 0.12 % إلى 6774 نقطة، وانخفض «ناسداك» المركب بنسبة 0.15 % إلى 22612 نقطة.

في حين ارتفع سهم «كورويف» بنسبة 3.15 % إلى 91.89 دولاراً، عقب التزام «ميتا» بضخ 21 مليار دولار في البنية التحتية السحابية التابعة للشركة، فيما زاد سهم «ميتا» بنسبة 2.2 % إلى 625.41 دولاراً.

أوروبا

تراجعت أسهم أوروبا، أمس، بعد أن ​سجلت، الأربعاء، أكبر صعود في يوم ‌واحد ​خلال 4 أعوام، مع ازدياد حذر المستثمرين إزاء استمرارية الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، وتداعياتها المحتملة على أسعار النفط والتضخم العالمي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 612.06 نقطة، بضغط خسائر القطاع الصناعي، كما انخفض المؤشر داكس الألماني 0.5%.

كانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت، الأربعاء، بدفعة من اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في حرب إيران، ما أثار التفاؤل بإمكانية عودة شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الاستراتيجي إلى مسارها الطبيعي، غير أن هذا التفاؤل سرعان ما تلاشى، مع استمرار عمليات إسرائيل العسكرية في لبنان، أمس الأربعاء، ما دفع إيران إلى التحذير ​من أن السعي إلى مفاوضات سلام ​دائمة سيكون «غير منطقي» في ظل ⁠هذه الظروف. كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصعيد كبير في القتال إذا لم تمتثل طهران.

وشكل المؤشر ​الفرعي ⁠لقطاع الصناعة ⁠أكبر ضغط على ستوكس 600، إذ تراجع بنسبة 0.6 %، كما انخفضت المؤشرات الفرعية لقطاعات السفر والسياحة والبنوك وشركات التكنولوجيا، لكن ⁠مؤشر قطاع الطاقة الفرعي تصدر قائمة الرابحين، إذ ارتفع واحداً في المئة بدعم من صعود أسعار النفط خلال تعاملات اليوم.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار لا تزال أسعار النفط أعلى بنحو 40 % مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما يثير مخاوف من ارتفاع حاد في ​التضخم ينعكس سريعاً على البيانات الاقتصادية.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في وقت الخميس، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار ​التضخم.

اليابان

تراجعت الأسهم اليابانية وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. وتراجع المؤشر نيكاي الياباني، ​بعد أن سجل مكاسب كبيرة في جلسة الأربعاء، إذ ​تلاشى التفاؤل المبدئي الذي أعقب الإعلان عن وقف هش لإطلاق النار لمدة أسبوعين في حرب إيران ليحل محله توخي الحذر في الأسواق.

وانخفض المؤشر ‌نيكاي 0.73 % إلى 55895.32 نقطة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 % إلى ‌3741.47 نقطة.

وفي جلسة الأربعاء قفز المؤشر نيكاي 5.4 % إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر على أمل إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف إطلاق النار لمدة ​أسبوعين مع إيران.

وأدى استمرار الحرب لنحو 6 ​أسابيع إلى توقف شبه ⁠كامل في حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمثل ممراً لنحو 20 % من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما ​أدى ⁠إلى ارتفاع حاد ⁠في أسعار الطاقة.

وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ الاستثمارية لدي (جي.سي.آي أسيت مانجمنت): «تحول المستثمرون للهدوء أكثر وبدأوا يفكرون في ما إذا ⁠كانت محادثات السلام ستنجح فعلاً، كما ارتفعت أسعار النفط مجدداً، ما ضغط على سوق الأسهم».

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع هبوط سهم أدفانتست 1.67 %، وسهم مجموعة سوفت بنك 1.23 %.

وتراجع سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس بعد مكاسب ​مبكرة ليختتم التعاملات بانخفاض 0.46 %.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متاحة للتداول في بورصة طوكيو، ارتفع 18 % وتراجع 80 %، واستقر ما يشكل نحو واحد في المئة ​من تلك الأسهم.