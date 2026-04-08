الأسواق العالمية تقطف سريعاً ثمار إعلان الهدنة

احتفلت الأسواق العالمية بالإعلان عن تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، وهو ما انعكس في قفزات قوية في مؤشراتها، ففي نيويورك ارتفعت الأسهم الأمريكية مع تراجع عوائد سندات الخزانة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.78%، كذلك زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 2.52%، وأضاف مؤشر «ناسداك» المركب نحو 2.81 %. كما تحسنت شهية المستثمرين تجاه أسهم شركات التكنولوجيا، إذ صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 3.6%، و«ألفابت» بنسبة 3.5%، و«أمازون» بنسبة 3.75%.

كذلك صعدت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3%، إذ أدى إعلان وقف إطلاق النار في الشرق ​الأوسط لمدة أسبوعين إلى انتعاش الأسواق العالمية، ما عزز الآمال في إمكانية استئناف تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز قريباً. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 3.88%، ويتجه لتحقيق أفضل أداء له في عام إذا ما استمر الزخم الحالي. وشهدت البورصات الأوروبية ارتفاعاً مماثلاً، إذ صعد مؤشر «داكس» الألماني 5.06 %، في حين زاد مؤشر «فاينانشال تايمز» البريطاني 2.51%، وصعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 4.49 %.

وفي طوكيو، سجل مؤشر «نيكاي» في اليابان أكبر ارتفاع في عام، كما ​ارتفعت السندات والين. وارتفع مؤشر «نيكاي» 5.39%، مسجلاً ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ الثاني من مارس.

وارتفعت أسعار الذهب مدعومة بإعادة تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية. وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 3.6% أو 169.70 دولاراً عند 4854.40 دولاراً للأوقية، بعدما لامست 4888 دولاراً. وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 7.6% عند 77.47 دولاراً للأوقية.

في المقابل، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر مقابل ​عملات رئيسة أخرى، وهبط أمام جميع عملات الأسواق المتقدمة، بما في ذلك اليورو والين والجنيه الإسترليني، بعد أن ​اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.