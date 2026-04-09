أسهم شركات الطيران العالمية تقفز بدعم تراجع أسعار النفط

قفزت أسهم شركات الطيران العالمية أمس، مدفوعة بتراجع حاد في أسعار النفط عقب إعلان هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف الضغوط المرتبطة بتكاليف الوقود.

ففي بورصة نيويورك ارتفع سهم «دلتا إيرلاينز» بنسبة 11%، و«أمريكان إيرلاينز» بنسبة 10.29%، و«يونايتد إيرلاينز» بنسبة 13.75%.

وفي الأسواق الآسيوية، قفز سهم «إير تشاينا» المدرج في هونج كونج بنسبة 5.4%، كما زاد سهم «تشاينا ساوثيرن إيرلاينز» بنسبة 5.7% عند إغلاق تعاملات أمس.

وفي أوروبا، زادت أسهم كل من «لوفتهانزا» بنسبة 10.76%، و«رايان إير» بنسبة 10.85%، و«إير فرانس» بنسبة 14.4%، و«ويز إير» بنسبة 12% خلال التداولات.