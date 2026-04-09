الأسهم الصينية تحقق أفضل أداء يومي منذ أكتوبر 2024

ارتفعت المؤشرات الصينية في ختام تعاملات أمس، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ضمن موجة صعود جماعية شملت الأسهم والعملات الآسيوية الرئيسية.

وصعد «سي إس آي 300» بنحو 3.5% عند 4595 نقطة، محققاً أكبر مكاسب يومية له منذ أكتوبر 2024، فيما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنحو 2.7% عند 3995 نقطة، وأضاف «شنتشن المركب» نحو 4.35% ليغلق عند 2627 نقطة.

فيما هبطت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة 0.45% لتتداول عند 6.8270 يوان، خلال التداولات. وفي بورصة هونغ كونغ، صعد مؤشر «هانج سينج» بنسبة 3%، وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة هناك بنسبة 5.2%، بحسب «رويترز».