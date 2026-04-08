«تاكسي دبي»: توزيع 12.11 فلساً عن السهم للعام 2025



وافقت الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي، المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2026، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بمقدار 5.68 فلوس للسهم الواحد (ما يعادل 141.99 مليون درهم) عن النصف الثاني 2025.

ويأتي ذلك بعد توزيع أرباح مرحلية بقيمة 160.7 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2025 تم صرفها في

أغسطس 2025، ليصل إجمالي توزيعات العام 2025 إلى 302.7 مليون درهم، بواقع 12.11 فلساً للسهم بزيادة 7.5% مقارنة بعام 2024.

وتتماشى توزيعات الأرباح التي تم إقرارها مع سياسة توزيعات أرباح تاكسي دبي، التي تستهدف توزيع ما لا يقل عن 85% من صافي الربح السنوي، يتم توزيعها بشكل نصف سنوي، كما تعكس التزام الشركة المستمر بتقديم عوائد مجزية للمساهمين، مع الحفاظ على نهج منضبط في النمو وتخصيص رأس المال.

وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي، تعكس هذه التوزيعات متانة نموذج أعمال تاكسي دبي، وقوة الأسس الاقتصادية طويلة الأجل لإمارة دبي الداعمة للطلب في قطاع التنقل.