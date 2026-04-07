الأسهم الأمريكية والأوروبية تحت وطأة توترات المنطقة

انخفضت المؤشرات الرئيسية في «​وول ستريت»، أمس، وسط تقييم المستثمرين للتصريحات الصادرة ⁠عن الولايات المتحدة وإيران بحثاً عن أي دلالات لتوضيح مسار الصراع، وذلك قبيل انقضاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وتراجع مؤشر «داو ‌جونز» ​الصناعي بنسبة 0.82 %، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز ⁠500» بنسبة 0.75 %، ونزل مؤشر ‌«ناسداك» المجمع بنسبة 1.03 %.

كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية مع بقاء ​المستثمرين في حالة ترقب وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ​واقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران للتوصل إلى اتفاق. وانخفض مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.01 %، وتراجع مؤشر «فاينانشال تايمز» بنسبة 0.84%، ونزل مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.06 %، وانخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.67 %.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني دون تغيير وسط ​تعاملات متقلبة جراء تباين مشاعر المستثمرين بين التفاؤل ‌باحتمال التوصل ​إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط والقلق من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد هجماته على إيران إذا لم تعد فتح مضيق هرمز.

وتأرجح مؤشر «نيكاي» بين المكاسب والخسائر قبل أن يغلق مرتفعاً 0.03 % عند 53429.56 نقطة. وبعد تقلبات، أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على صعود 0.3 ‌% عند 3654.02 نقطة.

وتراجعت أسعار ​الذهب قليلاً في وقت يركز فيه المستثمرون على المسار غير الواضح للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.32 %إلى 4670 دولاراً للأوقية بعد ارتفاعه 1 % في وقت سابق من الجلسة. واستقر الدولار عند مستوى قريب جداً من أعلى مستوياته في ​الآونة الأخيرة. وارتفع مؤشر الدولار 0.05 % إلى 100.03. ⁠وبلغ 100.64 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2025.