1.6 مليار تداولات الأسهم.. و3 صفقات على «أمانات» بـ300 مليون

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 660.9 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و981.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 581.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 35.8 ألف صفقة. وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.662 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.76 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و893.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 391.4 مليون درهم، تعادل 39.9% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 981.5 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5404.1 نقاط، منخفضاً بـ0.81%، وارتفعت أسهم الأغذية المتحدة 7.8%، ودبي التجاري 3.2%، ومصرف السلام السودان 3.18%، وتعاونية الاتحاد 1.34%، في حين انخفضت أسهم الأسمنت الوطنية 4.95%، وأليك القابضة 4.6%، وإعمار العقارية 3.86%، والإمارات دبي الوطني 1.84%.

وشهد سوق دبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة في سوق دبي المالي على سهم شركة أمانات القابضة بقيمة إجمالية 300 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 250 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 1.20 درهم للسهم. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 412.24 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 712.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 300.46 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9595.84 نقطة، منخفضاً 0.30%.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 87.95 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 82.4 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 81.8 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم أسمنت الخليج 3.4%، والشارقة للأسمنت 2.88%، وأسمنت الفجيرة 1.78%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 1.5%. في المقابل، تراجعت أسهم جي إف إتش المالية 4.97%، وإي سفن - أذونات 4.64%، ودار التأمين 4.6%، وحياة للتأمين 4.5%.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 1.55%، والكويتي 0.38%، والقطري 0.58%، ومسقط 0.66%، والبحرين 0.18%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 2.04%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.55% ليغلق عند 11088 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5.7 مليارات ريال.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء، في حين خسر رأس المال السوقي 35.815 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.329.168 تريليونات جنيه. وخسر المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) 2.04% ليغلق عند مستوى 46681 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم، منخفضاً بنسبة 0.07%، إلى 3656 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9 ملايين دينار.