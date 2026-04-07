سهم «إنتل» يرتفع عقب الانضمام إلى شراكة مع «تسلا» و«سبيس إكس»



ارتفع سهم «إنتل» خلال تعاملات الثلاثاء، عقب إعلان الشركة انضمامها إلى مشروع «تيرافاب» إلى جانب «سبيس إكس» و«إكس إيه آي» و«تسلا» لتطوير تقنيات تصنيع أشباه الموصلات.

وصعد السهم بنسبة 2.65% إلى 52.1 دولاراً لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 261 مليار دولار. وقالت الشركة في منشور عبر منصة «إكس»، الثلاثاء، إن قدراتها في تصميم وتصنيع وتغليف الرقائق على نطاق واسع ستسهم في تسريع هدف المشروع لإنتاج قدرات حوسبية تصل إلى 1 تيراواط سنوياً، لدعم التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة أن التعاون يستهدف تطوير تقنيات تصنيع الرقائق وإعادة هيكلة عمليات الإنتاج، بما يدعم إنتاج معالجات عالية الأداء لتغذية طموحات «إيلون ماسك» في مجالات الروبوتات ومراكز البيانات.