رسملة الأسهم تتخطى 3.68 تريليونات.. و3 صفقات بـ142.8 مليون درهم

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 1.5 مليار درهم، في أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 817 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و660 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 561.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 30.5 ألف صفقة، بالتزامن مع تنفيذ 3 صفقات كبيرة على أسهم 3 شركات بـ142.76 مليون درهم.

وسجلت رسملة الأسهم نحو 3.686 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.782 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و904.11 مليارات درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 398.26 مليون درهم، تعادل 60.34% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 660 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5448.07 نقطة، منخفضاً بـ0.68%، وارتفعت أسهم أملاك للتمويل 2.3%، والاتحاد العقارية 1.85%، وأرامكس 1.77%، وسالك 1.2%، في حين انخفضت أسهم الإسمنت الوطنية 4.94%، وأجيليتي للمخازن 4.67%، ودبي التجاري 4.35%، واكتتاب القابضة 3.64%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم شركة الاتحاد العقارية، وشركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة إجمالية 45.97 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة على 14.7 مليون سهم من أسهم «الاتحاد العقارية» بسعر 0.710 درهم للسهم، وصفقة كبيرة على 20.8 مليون سهم من أسهم «الخليج للملاحة» بسعر 1.71 درهم للسهم الواحد.

وفي غضون ذلك، تم تطبيق هيكل الحد الأدنى للتغير السعري المحدث للأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي، إذ يهدف هذا التحديث إلى تعزيز كفاءة السوق، وخفض تكاليف التداول، ودعم دقة آلية اكتشاف الأسعار، مع ضمان استمرار توافر السيولة في السوق. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 39.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 424 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 384.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.26% إلى 9625.19 نقطة. وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 98.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 76 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 69.55 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على مجموعة مير بـ85.8 مليون درهم على 84.1 مليون سهم بسعر 1.02 درهم للسهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم أم القيوين للاستثمارات 7.25%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 6.9%، وإن إم دي سي 4.5%، ورأس الخيمة للأسمنت 4.06%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم أريد 5%، ودار التأمين 4.9%، والخليج الاستثمارية 4.9%، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.88%.

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصات قطر 1.83%، والكويت 1.14%، ومسقط 0.008%، في حين تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.08%، والبحرين 0.51%، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر 0.79%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.08% ليغلق عند 11263 نقطة، وبتداولات بلغت 4.5 مليارات ريال.

وتراجعت أسهم أكوا، وصالح الراشد، وإعمار، ومياهنا، واللجين، وتبوك الزراعية، وسماسكو، والمطاحن الأولى، وبنك الرياض، وأسمنت الشرقية بنسب تراوحت بين 1 و4%، وانخفض سهم أرامكو السعودية بأقل من 1%، عند 27.50 ريالاً. في المقابل، ارتفع سهم معادن، بنسبة 2% عند 66.70 ريالاً، وصعد سهم طباعة وتغليف بنسبة 6% عند 8.21 ريالات، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 3.4 ملايين سهم هي الأعلى منذ يوليو الماضي.

مصر

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 32.801 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.364.983 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بـ0.79% ليغلق عند مستوى 47651 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.83% ليغلق عند مستوى 57822 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 21662 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.38% ليغلق عند مستوى 12895 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.45% ليغلق عند مستوى 17978 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بفعل عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم، مرتفعاً بنسبة 0.2%، إلى 3659 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 10.5 ملايين دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.