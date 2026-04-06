«وول ستريت» تنظر بعيون الأمل إلى قرب نهاية توترات المنطقة

سجلت المؤشرات الرئيسيى لبورصة «وول ستريت» ارتفاعات جماعية وعيون المستثمرين تنظر بعيون الأمل إلى قرب نهاية توترات المنطقة. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.20 %، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.30 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.43 %.
وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني عند الإغلاق مع تجاهل المستثمرين إلى حد كبير أحدث تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة بنية تحتية إيرانية وتركيزهم في المقابل على شواهد باحتمال انحسار حدة الحرب في الشرق الأوسط. وصعد مؤشر «نيكاي» 0.55 %، بينما بدد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مكاسبه السابقة وانخفض 0.01 %.
وقال تاكاماسا إيكيدا، وهو مدير محفظة كبير لدى «جي.سي.آي» لإدارة الأصول: أصبح ترامب مثل الصبي الذي يطلق ادعاءات كاذبة. وأضاف: لو كان يعتزم حقا مهاجمة منشآت إيرانية، لنفذ ذلك بالفعل. بدأت السوق تتطلع إلى انسحاب الولايات المتحدة وبدء مفاوضات ما بعد الحرب بين الدول الحليفة دون الولايات المتحدة.
وقال كازواكي شيمادا الخبير الاقتصادي لدى شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، إن «نيكاي» ارتفع للجلسة الثالثة على التوالي، لكن مستثمرين بدأوا في بيع أسهم بمجرد وصول المؤشر إلى المستوى النفسي المهم عند 54 ألف نقطة. وتابع: يتمتع نيكي بقدرة أكبر على مقاومة ارتفاع أسعار النفط، إذ بدأت السوق تحول تركيزها إلى نمو الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وصعد سهم شركة «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.74 %. وزاد سهم «سوفت بنك جروب»، المستثمر في مجال التكنولوجيا، 1.08 %. وربح قطاع الشحن 1.55 % ليصبح الأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو. ومن أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 60 % منها وانخفض 35 % واستقر 4 %.