مكاسب محدودة للعملات المشفرة وسط أداء متباين للسوق

سجّلت غالبية العملات المشفرة ارتفاعات محدودة هذا الأسبوع، في ظل بيئة استثمارية يغلب عليها الحذر وترقب تطورات المشهدين الجيوسياسي والنقدي عالمياً، مع دخول حرب إيران الشهر الثاني.

ويعكس أداء العملات المشفرة في الأسبوع المنتهي في الثالث من شهر أبريل حالة عدم اليقين التي لا تزال تسيطر على قرارات المستثمرين. ورغم ذلك القلق، حافظت السوق على قدر من التماسك، مدعومة بارتفاع طفيف في القيمة السوقية الإجمالية، ما يشير إلى استمرار تدفقات انتقائية نحو الأصول الرقمية، دون تشكل موجة صعود واسعة، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين فرص التعافي ومخاطر التقلبات المحتملة.

وفي هذا السياق، سجلت عملة «بتكوين» ارتفاعاً محدوداً خلال الأسبوع، إذ صعدت من 66394 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 66846 دولاراً، محققة مكاسب بنحو 0.68 % على أساس أسبوعي. ويعكس هذا التحرك تحسناً محدوداً في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، رغم استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية.

كما سجلت «إيثريوم» أداءً إيجابياً خلال الأسبوع؛ إذ ارتفعت من 1992 دولاراً إلى 2051 دولاراً، محققة مكاسب بنحو 2.96 % على أساس أسبوعي. فيما سجلت «دوجكوين» ارتفاعاً خلال الأسبوع، إذ صعدت من 0.090 دولار إلى 0.0914 دولار، محققة مكاسب بنحو 1.5 %. وسجلت الريبل أداءً مستقراً. بينما سجلت «سولانا» تراجعاً من نحو 83 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 80.5 دولاراً بنهاية هذا الأسبوع، بخسارة نحو 3 %. كذلك تراجعت عملة «إكس آر بي» من 1.34 دولار إلى 1.31 % بانخفاض نسبته 1.6 %.