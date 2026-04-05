الذهب والفضة في المنطقة الآمنة

سجّلت أسعار الذهب الفورية 4587.55 دولاراً للأونصة في آخر تعاملاته بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة ذاتها. فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 2.7 % إلى 4679.70 دولاراً.

كذلك شهدت أسعار الفضة ارتفاعاً في ختام تعاملات الماضي، حيث صعدت من 69.54 دولاراً نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى 72.4 دولاراً في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 4.1 %.

ويراقب المستثمرون في أسواق المعادن تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مخاوف متفاقمة من شبح التضخم الذي يعزز توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، بما ينعكس سلباً على تدفقات السيولة للذهب الذي لا يدر عائداً.