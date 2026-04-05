أسعار النفط تشهد تقلبات أسبوعية

شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع؛ تناغماً مع التصريحات الأمريكية بخصوص آفاق الحرب.

وتراجع خام «برنت» إلى ما دون الـ 100 دولار للبرميل منتصف الأسبوع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديرات بتقليص الجيش الأمريكي عملياته في إيران، فيما بدا أنه إعلان للنصر في الحرب، وذلك قبل خطابه التالي الذي أعلن فيه عن مواصلة العمليات في إيران.

وقال إن الولايات المتحدة ستضرب إيران «بقوة شديدة» خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، ليصل «برنت» إلى مستوى 109.03 دولارات للبرميل بارتفاع نسبته 3.1 %. فيما سجل الخام الأمريكي مستوى 112.06 دولاراً للبرميل عند تسوية تعاملات يوم الخميس بارتفاع نسبته 12.4 %.