9.9 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في 5 جلسات

تخطت قيمة تداولات أسواق الأسهم المحلية نحو 9.9 مليارات درهم خلال 5 جلسات، منها 5.9 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على 3.55 مليارات سهم، عبر تنفيذ 197 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة جاوزت 1.96 مليار درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بـ399.15 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذبا 390.25 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5485.17 نقطة، متراجعاً بـ0.47 % في 5 جلسات.

وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية 6.25 %، وأجيليتي للمخازن 4.9 %، وتعاونية الاتحاد 3.6 %، ووطنية إنترناشيونال 3.4 %، وديوا 2.64 %، والإمارات دبي الوطني 2.17 %. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.04 % عند 9600.55 نقطة خلال 5 جلسات.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 779.75 مليون درهم في 5 جلسات تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 588.6 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 516.4 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أريد 14 % والبنك التجاري الدولي 9.64 %، وإي أس جي 9.14 %.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت مؤشرات أسواق الإمارات أمس، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.19 % إلى 9600.5 نقطة فيما تراجع مؤشر سوق دبي 0.46 % إلى 5485.17 نقطة.