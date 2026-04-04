أسبوع هادئ للبورصات العربية وسط تطورات المنطقة

تزينت المؤشرات الرئيسية لـ5 أسواق أسهم خليجية باللون الأخضر خلال الأسبوع الماضي، وسط تباين شهية المستثمرين للمخاطرة وضخ المزيد من السيولة خصوصاً على الأسهم القيادية المدرجة ضمن قطاعات البنوك والعقارات والطاقة والاتصالات.

وبرغم حالة الهدوء المائل للتباين التي سيطرت على الأسواق العربية خلال أسبوع، إلا أن وتيرة التحسن أخذت بالصعود في بورصات السعودية، والكويت، وقطر، ومسقط، فضلاً عن سوق أبوظبي.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5485.17 نقطة، متراجعاً بـ0.47% في 5 جلسات. وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم الإسمنت الوطنية 6.25%، وأجيليتي للمخازن 4.9%، وتعاونية الاتحاد 3.6%، ووطنية إنترناشيونال 3.4%، وديوا 2.64%، والإمارات دبي الوطني 2.17%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 8.03%، وأليك القابضة 6.4%، ودبي للمرطبات 4.84%، والصناعات الوطنية القابضة 4.74%، والخليج للملاحة 4.5%، وشعاع كابيتال 4.3%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.04% عند مستوى 9600.55 نقطة خلال 5 جلسات. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 779.75 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 588.6 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 516.4 مليون درهم. وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم أريد 14%، والبنك التجاري الدولي 9.64%، وإي أس جي 9.14%، والاتحاد للتأمين 8.66%، وأوراسكوم 6.5%.

في المقابل، تراجعت أسهم بنك الاستثمار 89.33%، وإي سفن- أذونات 21.8%، وطاقة 11.2%، ودار التأمين 9.85%، وغذاء القابضة 8.9%.

السعودية

وبدعم من صعود شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.61%، أو 178.05 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 11,268.38 نقطة، مقارنة مع 11,090.33 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 9.909 تريليونات ريال.

وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 29.38 مليار ريال، مقارنة مع 27.83 مليار ريال بالأسبوع السابق، بارتفاع 5.54%. كما صعدت كميات التداول الأسبوعية بنسبة 12% لتسجل 1.49 مليار سهم، مقارنة بـ 1.33 مليار سهم للأسبوع الماضي.

وجاء سهم سابتكو في صدارة الأسهم المرتفعة هذا الأسبوع بنمو 34.93%، تلاه سهم مسك بنسبة 24.72%، وإعمار 19.96%، وصالح الراشد 18.9%، وأنابيب السعودية 18.5%، فيما تصدر سهم ذيب قائمة الخسائر بتراجع نسبته 8.33%، تلاه سهم الخليج للتدريب منخفضاً بنسبة 7.89%، وجاهز 7.63%، والكابلات السعودية 6.46%، وبوان 6.38%.

الكويت

وسجلت المؤشرات الكويتية أداءً متبايناً خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من شهر أبريل، ليصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بأكثر من 1% إلى مستوى 8057.83 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.89% إلى 9068.35 نقطة، وكذلك صعد مؤشر السوق العام 0.74% إلى النقطة 8468.44 عند ختام التداولات، فيما استقر مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 7714.44 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 50.73 مليار دينار، بزيادة 0.6% مقارنة مع 50.42 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 317.79 مليون دينار، كما صعدت أحجام التداول إلى 1.03 مليار سهم، وارتفع عدد الصفقات إلى 88.27 ألف صفقة.

وتصدر سهم ثريا قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنمو 19.26%، تلاه سهم ترولي الذي صعد بنسبة 12.8%، ثم تنظيف بنسبة 12.59%، فيما تصدر على الجانب الآخر قائمة التراجعات سهم كويتية الذي انخفض بنسبة 13.88%، تلاه سهم بوباك بتراجع 13.29%، ثم التقدم 12.19%.

قطر

كما غلف اللون الأخضر المؤشر القطري أيضاً الأسبوع الماضي ليرتفع بنسبة 0.66% إلى 10227.18 نقطة، ليربح 66.85 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع خمسة قطاعات أساسية.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 604.86 مليارات ريال، بنمو 0.70% مقارنة مع 600.61 مليار ريال الأسبوع الماضي. كما سجلت قيم التداولات الأسبوعية 2.47 مليار ريال، موزعة على 858.73 مليون سهم و147.82 ألف صفقة.

وتصدر سهم الخليج للتأمين التكافلي قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 6.4%، تلاه سهم إنماء الذي ارتفع بنسبة 5.3%، ثم سهم بنك لشا 4.7%، فيما تصدر سهم مجموعة مقدام القابضة قائمة التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 15% تقريباً، تلاه سهم الميرة للمواد الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 11%، ثم السلام العالمية 10%.

مسقط

كذلك، سجل مؤشر «مسقط 30» مكسباً أسبوعياً، بارتفاع نسبته 3.37%، لينهي التعاملات عند مستوى 8235.84 نقطة، ليربح 268.24 نقطة مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة الأسبوع الماضي 1.66% لتسجل 38.091 مليار ريال، مقارنة مع 37.469 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 621.73 مليار ريال.

وارتفع حجم التداولات الأسبوعية بنسبة 77.91% إلى 1.31 مليار ورقة مالية، مقابل 738.15 مليون ورقة مالية في الأسبوع الماضي.

وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 72.9% إلى 395.08 مليون ريال، مقابل 228.5 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وجاء سهم العنقاء للطاقة في صدارة قائمة الأسهم المرتفعة هذا الأسبوع، بنمو 29.14%، تلاه سهم الباطنة للطاقة بنسبة 24.43%، ثم السوادي للطاقة بنسبة 24.29%، فيما تصدر سهم الجزيرة للخدمات قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 11.74%، تلاه العمانية العالمية للتنمية بنسبة 11.46%، ثم أس إم إن باور القابضة بنسبة 10.86%.

بورصة البحرين

وفي أسبوع اتسم بالتقلب والحذر، خالفت بورصة البحرين اتجاه العديد من الأسواق العربية الأسبوع الماضي، لتسجل تراجعاً في مؤشريها الرئيسيين، في ظل بيئة إقليمية ودولية لا تزال مشحونة بالمخاطر الاقتصادية والمالية.

وتراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 1889.63 نقطة، كما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.49% ليهبط إلى 918.45 نقطة.

وبلغت الكميات المتداولة نحو 4.99 ملايين سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.02 مليون دينار بحريني. في حين سجلت 13 شركة تراجعاً في أسعارها، مقابل ارتفاع 3 شركات فقط.

وتصدر سهم APMTB قائمة التراجعات الأسبوعية منخفضاً بنسبة 9%، تلاه سهم ZAINBH الذي تراجع بنسبة 8.13%، ثم سهم SEEF الذي هبط بنسبة 4.39%، فيما تصدر سهم BEYON قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنمو 4.35%، تلاه سهم SALAM بنسبة 0.50%، ثم DUTYF بنسبة 0.26%.

بورصة مصر

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.28%، ليغلق عند مستوى 46399 نقطة. وارتفع مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 12753 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 17724 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 142.6% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 683.5 مليار جنيه بعدد نحو 9.88 مليارات ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 744 ألف عملية، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع في أذون الخزانة بالسوق الثانوي بنحو 134.1 مليار جنيه خلال أسبوع، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (من دون صفقات) بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تداولات بلغت 5.689 مليارات جنيه، ليستحوذ على 17.3% من إجمالي قيمة تداول القطاعات، من خلال تداول 1.618 مليار سهم عبر تنفيذ 75.7 ألف عملية تداول.

واحتل قطاع العقارات المرتبة الثانية عبر تداولات بلغت قيمتها 5.653 مليارات جنيه، ليستحوذ على 17.2% من إجمالي تداولات القطاعات، من خلال تداول 3.868 مليارات سهم بعدد عمليات بلغ 119.46 ألف عملية تداول.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات بلغت 4.911 مليارات جنيه ليستحوذ على 14.9% من إجمالي التداولات، ومن خلال تداول 66.114 مليون سهم، عبر تنفيذ 68.413 ألف عملية تداول، يليه قطاع موارد أساسية بالمرتبة الرابعة بقيمة بلغت 4.851 مليارات جنيه، ليستحوذ علي 14.8% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 136.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 101.720 ألف عملية تداول، ثم قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بالمرتبة الخامسة بقيمة بلغت 3.102 مليارات جنيه، ليستحوذ على 9.4% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 1.021 مليار سهم، عبر تنفيذ 60.9 ألف عملية تداول.