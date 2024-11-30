عائدات سندات الصين تتراجع عن نظيرتها باليابان لأول مرة



سجلت عائدات السندات الصينية طويلة الأجل تراجعاً، لتصل إلى مستويات أقل من نظيرتها اليابانية لأول مرة. ويراهن المستثمرون على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف يتعثر، بسبب الانكماش المشابه الذي أصاب اليابان لفترة طويلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، فقد دفع ارتفاع سندات الحكومة الصينية لأجل 30 عاماً عائدها إلى الانخفاض من 4 % في أواخر عام 2020 إلى 2.24 %، حيث خفضت بكين أسعار الفائدة لتعزيز اقتصادها المتعثر، وتكدس المستثمرون الصينيون في أصول الملاذ الآمن.



وارتفعت عائدات السندات اليابانية طويلة الأجل، والتي ظلت لسنوات عالقة عند أقل من 1 %، فوق عائد الصين إلى 2.31 %. يأتي الاختلاف في العائدات بين البلدين، بحسب التقرير، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الصينية لمحاولة دعم العائدات، محذرة من أن الانعكاس المفاجئ في السوق قد يهدد الاستقرار المالي الأوسع في البلاد.

لكن بعض المستثمرين يعتقدون أن الانكماش أصبح راسخاً للغاية في الاقتصاد الصيني بحيث لا يمكن إصلاحه بسهولة من خلال السياسة المالية والنقدية، مما يعني أن العائدات لا تزال تتجه نحو المزيد من الانخفاض.



وقال جون وودز، كبير مسؤولي الاستثمار في آسيا في بنك «لومبارد أودييه»: الاتجاه الحتمي لسندات الحكومة الصينية هو انخفاض العائدات، مضيفاً إنه ليس متأكداً تماماً من كيفية تمكن السلطات من كبح الانكماش. وأضاف: «من المتوقع أن تصبح الصين، وربما تظل، بيئة منخفضة العائد».