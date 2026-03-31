آمال التهدئة في الشرق الأوسط تصعد بالأسهم الأمريكية والأوروبية

عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها الثلاثاء، مع تجدد آمال المستثمرين في إمكانية انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريباً، إلا أن حالة الحذر لا تزال قائمة نظراً لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتضاربة.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.10% أو ما يعادل 946 نقطة إلى 46162 نقطة بعدما لامس 46318.24 نقطة في وقت سابق من الجلسة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.60% أو 164 نقطة إلى 6508 نقاط، كما ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع 3.44% أو 714 نقطة إلى 21509 نقاط.

وتلقت «وول ستريت» دعماً من انتعاش أسهم شركات التقنية؛ إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الفرعي لقطاع تكنولوجيا المعلومات 3.60% إلى 5126 نقطة.

كما استفادت السوق من موجة تفاؤل أعقبت توارد تقارير أشارت إلى استعداد ترامب لإنهاء العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، حتى مع استمرار الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز.

لكن الرئيس الأمريكي أكد في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز» أنه لا يعتزم سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه على الدول الأخرى التدخل بشكل مباشر لحماية مصالحها فيما يتعلق بالمضيق.

عدم اليقين

وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية آخر جلسات مارس، لكنها تكبدت أعمق خسارة شهرية لها منذ قرابة 6 سنوات، مدفوعة باستمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بآفاق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي ختام تعاملات الثلاثاء، زاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.41% إلى 583 نقطة، لكنه هبط بنسبة 8% على مدار مارس في أسوأ خسارة شهرية له منذ منتصف عام 2022، كما تكبد المؤشر خسارة بنحو 1.53% على مدار الربع الأول.

وفي بريطانيا، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.48% إلى 10176 نقطة، إلا أنه تراجع بنسبة 6.73% خلال مارس مسجلاً أعمق خسارة شهرية منذ عام 2020، ورغم ذلك، حقق المؤشر مكاسب فصلية بلغت 2.46%.

وعلى صعيد سوق أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، زاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.52% إلى 22680 نقطة، لكنه تكبد خسارة شهرية بنحو 10.30%، وفصلية بنسبة 7.40%.

أما عن السوق الفرنسية، ارتفع مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.57% إلى 7816 نقطة، ليقلص خسائره الشهرية إلى 8.90%، والفصلية إلى 4%.

وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية، تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% خلال مارس، ليتجاوز مستهدف المركزي الأوروبي عند 2% مع صعود أسعار الطاقة بنحو 5% بعدما انكمشت 3.1% في فبراير.