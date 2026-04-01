الدولار يسجل أكبر مكسب شهري ​منذ يوليو

سجل الدولار، أمس، أكبر مكسب شهري ​له منذ يوليو، وبرز باعتباره أقوى ما تعرف «بالأصول الآمنة»، في ظل ارتفاع ​أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وتراجع معظم الأصول الأخرى، وزيادة مخاطر حدوث ركود عالمي.

وارتفع الدولار 1 % مقابل الوون الكوري الجنوبي إلى 1534 وون، وهي مستويات لم تصل إليها العملة إلا في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009 والأزمة المالية ‌الآسيوية في 1997 و1998. وظل اليورو دون مستوى 1.15 دولار، في حين استقر الجنيه الاسترليني والدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي عند أدنى مستوياتها في أشهر عدة.

وحالت التهديدات المتجددة بتدخل طوكيو في السوق دون تعرض الين لضغوط بيع إضافية، إذ سجل، الاثنين، أدنى مستوى منذ يوليو 2024 ويتم تداوله عند 159.52 مقابل الدولار.

وحظي الدولار بالدعم بفضل مكانة الولايات المتحدة كمصدر للطاقة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهروب المستثمرين ​إلى النقد خلال الشهر الماضي من الصراع، إذ ​تكبدت العملات الآسيوية بعضاً من أكبر ⁠الخسائر.

وانخفضت السندات والذهب والعملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري خلال شهر مارس، إذ كشفت صدمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى 100 ⁠دولار عن نقاط ضعف.

وفي الوقت نفسه، لامس مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، الاثنين، عند 100.61، واستقر عند 100.47، مرتفعاً 2.9 بالمئة خلال مارس، وهو أكبر ارتفاع شهري له منذ يوليو.

وارتفع الدولار بنحو 4 % خلال الشهر مقابل الفرنك السويسري عند ‌0.80 فرنك، وكسر مستويات المقاومة للدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي في الجلسات الأخيرة، ويقترب الدولار النيوزيلاندي، الذي انخفض لست ​جلسات متتالية، من كسر مستوى 57 سنتاً.

وانخفض الدولار الأسترالي على مدى ثماني جلسات ووصل إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 0.6834 دولار، بانخفاض 3.7 بالمئة خلال شهر مارس وتحت مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6897 ​دولار، واستقر الجنيه الاسترليني فوق ‌1.32 دولار بقليل.