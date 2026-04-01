أداء متباين للبورصات العربية في الربع الأول

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 150.5 مليار درهم خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2026، موزعة بواقع 89.55 مليار درهم في سوق أبوظبي، و60.97 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 39.5 مليار سهم عبر تنفيذ نحو 2.7 مليون صفقة. واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي منذ بداية عام 2026 بقيمة جاوزت 22 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ7 مليارات درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 4.96 مليارات درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5434.41 نقطة، متراجعاً بـ10.13% منذ بداية عام 2026.

وارتفعت في سوق دبي خلال 3 أشهر أسهم سكون للتأمين 38.9%، والرمز كوربوريشن 30.16%، وسلامة 29.7%، ودبي للتأمين 25.9%، وبي إتش إم كابيتال 11.7%، وزاد دبي للمرطبات 8.97%، ويونيكاي للأغذية 7.03%، والاستشارات المالية الدولية 6.7%، ودبي للاستثمار 5.6%، والمزايا القابضة 3.8%.

في المقابل، تراجعت أسهم الخليج للملاحة 33.7%، والإثمار القابضة 27.9%، وأرامكس 26.87%، وتعليم القابضة 25.9%، وجي إف إتش المالية 25.4%، والفردوس القابضة 24.5%، وتراجع اكتتاب القابضة 23.9%، وشعاع كابيتال 22.9%، وديار للتطوير 22.16%، وسبينس 21.85%، ودبي الإسلامي 21% منذ مطلع العام الجاري.

سوق أبوظبي

وكذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9520.84 نقطة منخفضاً 4.72% خلال 3 أشهر.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 10.8 مليارات درهم منذ بداية عام 2026، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 7.84 مليارات درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 7.6 مليارات درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 3 أشهر أسهم دار التأمين 246.9%، وعنان للاستثمار 167.2%، وإي سفن - أذونات 40.8%، وعُمان والإمارات للاستثمار 34.6%، والظفرة للتأمين 31.9%.

في المقابل، تراجعت أسهم بنك الاستثمار 89.8%، وإيزي ليس 33.3%، والصير للمعدات 31.99%، ورأس الخيمة العقارية 30.3%، وإنفيكتوس للاستثمار 28.7%.

الأداء الشهري واليومي

وعلى مستوى الأداء الشهري، أغلق مؤشر سوق دبي المالي منخفضاً بـ16.44% خلال شهر مارس، وتراجع سوق أبوظبي بـ8.93% خلال الشهر نفسه.

وعلى مستوى الأداء اليومي، شهد سوق دبي ارتفاع أسهم 12 سهماً، بينما انخفضت أسهم 29 شركة، واستقرت أسهم 11 شركة، ليغلق السوق على انخفاض بنسبة 0.15% أو بـ8 نقاط عند 5434 نقطة في آخر جلسات شهر مارس، بسيولة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 829 مليون درهم.

وارتفع سهم إعمار للتطوير بنسبة 0.4% عند 13.50 درهماً، بتداولات جاوزت 6 ملايين سهم، فيما ارتفع سهم طلبات هولدينغ بنسبة 0.1% عند 0.759 درهم، وصعد سهم سالك بنسبة 2% عند 5.09 دراهم، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم، فيما صعد سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.3% عند 7.32 دراهم، وبتداولات قاربت 8 ملايين سهم، كما أغلق سهم ديوا على ارتفاع بنسبة 1.9% عند 2.69 درهم، وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع مؤشر السوق بنسبة 0.05% أو 5 نقاط عند 9521 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.21 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 33 شركة، بينما انخفضت أسهم 51 شركة، وبقيت 11 شركة على ثبات، وارتفع سهم ألفا ظبي القابضة بنسبة 0.9% عند 6.90 دراهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم.

وانخفض سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.5% عند 3.20 دراهم، وبتداولات تجاوزت 17 مليون سهم، فيما قفز سهم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 3.4% عند 5.17 دراهم، وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق أبوظبي سهم بنك الاستثمار، مُرتفعاً بالحد الأقصى عند 0.046 درهم، وبتداولات كبيرة تجاوزت 555 مليون سهم.

يُذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان قد أعلن الأسبوع الماضي، قرار إعادة التداول على سهم بنك الاستثمار اعتباراً من جلسة تداول الاثنين الموافق 30 مارس 2026، وذلك بعد قيام البنك باستيفاء كافة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، فيما أشار إلى أن السعر المرجعي لأسهم البنك عند إعادة التداول عند 0.012 درهم.

وتخطت السيولة بالسوقين ملياري درهم، منها 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و828.6 مليون درهم في سوق دبي.

ويواصل سوقا دبي وأبوظبي الماليان تطبيق حد أقصى للتراجع السعري اليومي عند 5% بدلاً من 10% بشكل مؤقت، ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى حماية المستثمرين ودعم استقرار التداولات، على أن تتم مراجعة هذا الإجراء بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

بورصات عربية

ومنذ بداية 2026، شهدت مؤشرات الأسواق العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفعت بورصتا مسقط 39.23%، والسعودية 7.23%، في حين تراجعت بورصات الكويت 5.15%، وقطر 5.33%، والبحرين 8.1%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 8.35%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.7% ليغلق عند 11250 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في شهرين، وبتداولات بلغت نحو 7.2 مليارات ريال.

وقفزت أسهم سينومي ريتيل، وسابتكو، وتبوك الزراعية، بنسبة 10%، وارتفع سهم أديس بنسبة 9%، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 106.60 ريالات. وصعدت أسهم أكوا، ومعادن، والأول، وسابك، وبنك الرياض، وسابك للمغذيات، وسليمان الحبيب، والمراعي بنسب تتراوح بين 1 و3%.

في المقابل، تراجعت أسهم ذيب بـ7%، والدوائية 6%، والعقارية 5%، وأسمنت المدينة 5% ليغلق عند 12.60 ريالاً.

الكويت

وأغلقت بورصة الكويت آخر جلسات مارس على ارتفاع مؤشرها العام بـ43.88 نقطة، أي نسبة 0.52 في المئة، ليبلغ مستوى 8416.47 نقطة. وتم تداول 251.2 مليون سهم عبر 19203 صفقات نقدية بقيمة 81.9 مليون دينار كويتي (نحو 251.4 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس بـ84.70 نقطة، أي ما يعادل 1.11 في المئة، ليبلغ مستوى 7683.50 نقطة، من خلال تداول 117 مليون سهم عبر 7885 صفقة نقدية بقيمة 16.5 مليون دينار (نحو 50.6 مليون دولار).

كما كسب مؤشر السوق الأول 37.36 نقطة، أو 0.42 في المئة، ليبلغ مستوى 9009.16 نقاط من خلال تداول 134.2 مليون سهم عبر 11318 صفقة بقيمة 65.4 مليون دينار (نحو 200.7 مليون دولار). وأضاف مؤشر (رئيسي 50)، 81.39 نقطة، أي 1.03 في المئة، ليبلغ مستوى 7989.71 نقطة من خلال تداول 108.2 ملايين سهم عبر 6331 صفقة نقدية بقيمة 14.6 مليون دينار (نحو 44.8 مليون دولار).

قطر

وارتفع مؤشر بورصة قطر بـ93.66 نقطة، أي بنسبة 0.93%، ليصل إلى مستوى 10188.47 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 206 ملايين و720 ألفاً و339 سهماً، بقيمة 669 مليوناً و64 ألفاً و922.543 ريالاً، عبر تنفيذ 32646 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 38 شركة، فيما انخفضت أسهم 14 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 600 مليار و409 ملايين و536 ألفاً و674.698 ريالاً، قياساً بـ594 ملياراً و623 مليوناً و952 ألفاً و817.526 ريالاً، في الجلسة السابقة.

مسقط

صعد المؤشر الرئيس لبورصة مسقط «مسقط 30» بـ0.44%، بإقفاله عند مستوى 8168.4 نقطة، رابحاً 35.86 نقطة، مقارنةً بمستوياته في جلسة أول من أمس الاثنين.

ودعم المؤشر العام ارتفاع القطاعين المالي والخدمات، وصعد الأول بنسبة 0.8 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع سهم الأنوار للاستثمارات المرتفع بنسبة 7.8 بالمئة، وارتفع سهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 6.8 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.75 بالمئة؛ مع صدارة سهم المها لتسويق المنتجات النفطية للرابحين اليوم بنسبة 8.33 بالمئة، وارتفع سهم العنقاء للطاقة بنسبة 7.95 بالمئة.

وحد من ارتفاع قطاع الخدمات تقدم سهم اس ام ان باور القابضة على المتراجعين أمس بنسبة 9.96 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الصناعة وحيداً بنسبة 0.08 بالمئة، بضغط سهم الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 3.75 بالمئة، وتراجع أسمنت عُمان بنسبة 3.6 بالمئة.

وتراجع حجم التداولات بنسبة 16.66 بالمئة إلى 290.95 مليون ورقة مالية، مقابل 349.12 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وتراجعت قيمة التداولات خلال الجلسة بنسبة 11.64 بالمئة إلى 90.38 مليون ريال، مقارنةً بنحو 102.28 مليون ريال جلسة الاثنين.

وتصدر سهم بنك صحار الدولي الأسهم النشطة حجماً وقيمة بتداول 99.76 مليون سهم، وبقيمة 22.85 مليون ريال.

البحرين

وأنهت بورصة البحرين آخر جلسات شهر مارس، على تراجع بضغط قطاعات المال والعقارات والمواد الأساسية.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.32%، إلى مستوى 1899 نقطة، وسط تعاملات بحجم 699 ألف سهم بقيمة 274.47 ألف دينار، توزعت على 83 صفقة.

وتصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم عقارات السيف بـ3.67%، تلاه البحرين للتسهيلات التجارية بـ3.36%، ومجموعة جي إف إتش المالية بـ2.08%، وبنك البحرين الوطني بـ0.82%، وبنك السلام بـ0.49%، وألمنيوم البحرين بـ0.45%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً سهم بنك البحرين والكويت بتداول 239.21 ألف سهم بسعر 0.519 دينار للسهم، تلاه بنك السلام بتداول 138.27 ألف سهم بسعر 0.202 دينار للسهم.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وزاد المؤشر 8.35 % خلال الربع الأول، وسط تداولات بلغت 7.3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.234 تريليونات جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 45321 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 55061 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 20602 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 5240 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12535 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 17426 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4775 نقطة.

الأردن

وأنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان جلسات شهر مارس مرتفعاً 0.04 بالمئة ليصل إلى مستوى 3,641.25 نقطة، رابحاً 1.59 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة أول من أمس الاثنين.

وارتفعت مؤشرات قطاعي الخدمات والصناعة، وارتفع الأول 0.42 بالمئة، مع صدارة سهم الدولية للتعليم للرابحين بالسوق الأول اليوم بنسبة 7.1 بالمئة، وارتفع سهم آفاق للطاقة بنسبة 3.8 بالمئة. وحد من ارتفاع قطاع الخدمات تقدم سهم كهرباء إربد على المتراجعين بالسوق الأول بنسبة 7.38 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.35 بالمئة، بدعم دار الدواء المرتفع بنسبة 0.83 بالمئة، وارتفع سهم مناجم الفوسفات بنسبة 0.6 بالمئة. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.26 بالمئة، بضغط سهم الشرق الأوسط المتراجع بنسبة 2.01 بالمئة، وسهم بنك الأردن المتراجع 1.58 بالمئة.

وتراجع حجم التداولات إلى 3.92 ملايين سهم مقابل 4.13 ملايين سهم بجلسة أمس الأحد، وتراجعت كذلك قيمة التداولات إلى 20.21 مليون دينار، مقابل 23.99 مليون دينار بالجلسة السابقة.