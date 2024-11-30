7.3 مليارات درهم تجمعها «طلبات» في أكبر طرح أولي بسوق دبي 10 ديسمبر

أعلنت طلبات هولدينغ بي إل سي عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.60 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ نحو 37.3 مليارات درهم (10.1 مليارات دولار).

بلغ إجمالي العوائد المحققة من الطرح 7.5 مليارات درهم (2.0 مليار دولار)، وأدى الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين إلى تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات.

واستجابة للطلب الهائل من المستثمرين، الذي شمل عدداً من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، تم زيادة حجم الطرح ليصل إلى 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (15% سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة).

سجل الطرح إنجازاً قياسياً بصفته أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا عالمياً في عام 2024 حتى الآن، وأكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 حتى الآن، وأول طرح عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي، ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي «الإدراج» في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك تحت الرمز «TALABAT».

واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، ستبلغ القيمة السوقية لشركة «طلبات» عند الإدراج نحو 37.3 مليار درهم (نحو 10.1 مليارات دولار). وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 6 ديسمبر 2024، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في التاريخ نفسه.

سعر الطرح النهائي

وأقرت الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 4,657,648,125 سهماً، أي ما يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وكان قد تم الإعلان في 27 نوفمبر 2024 عن زيادة إجمالي حجم الطرح خلال فترة البناء السعري للسهم لاستيعاب الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين.

مستشار الإدراج

حقق الطرح نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات في ضوء ارتفاع عدد طلبات الاكتتاب من مستثمرين دوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل.

وأضاف: «بينما نحتفل بإنجازنا اليوم ونتطلع لاستقبال مساهمينا الجدد، نفخر في «طلبات» برحلة نمونا الاستثنائية التي بدأت بالكويت عام 2004 واستمرت لعشرين عاماً لتشكل نموذجاً يحتذى للطموح والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقد دفعتنا هذه الروح الريادية إلى التوسع في ثمانية أسواق، والشراكة مع آلاف المطاعم ومتاجر البقالة لنقدم خدماتنا لملايين العملاء يومياً.

ونبدأ اليوم مرحلة جديدة من قصة نجاح طلبات بالاستناد إلى استراتيجية نمو طموحة تتضمن تحسين منتجاتنا، وزيادة حصتنا في السوق، وتعزيز برامج الولاء، وتوسيع الحلول الإعلانية التي نوفرها، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في فئات جديدة».

وقال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»: «شهد الطرح العام الأولي لشركة «طلبات» إقبالاً واسعاً من المستثمرين في كلتا الشريحتين، ويشكل ذلك دليلاً على الإنجازات المذهلة التي حققتها فرقنا على مدى العشرين عاماً الماضية.

وقد نجح الطرح بجمع 7.5 مليارات درهم وتجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات، وهذا يؤكد حجم الفرصة المتاحة أمام المكتتبين المحليين والدوليين للاستثمار في المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

قام الإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي بدور المنسقين العالميين المشتركين ومديري السجل المشتركين.

وعمل بنك أبوظبي التجاري، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة كمديري سجل مشتركين.

وقام بنك الإمارات دبي الوطني بدور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وعمل بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق، وبنك ويو كبنوك تلقي الاكتتاب.