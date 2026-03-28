تقلبات النفط وتطورات الحرب تهيمن على مشهد البورصات العربية

تتأرجح الأسواق الإقليمية تحت وطأة ضغوط متصاعدة، في وقت يترقب المستثمرون من كثب أي تطورات جديدة بشأن حرب إيران.

تتفاعل الأوساط المالية مع إشارات متباينة؛ إذ تتناقض التصريحات بين التفاؤل السياسي، مثل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قرب نهاية الحرب مع استئناف المحادثات مع طهران، وبين تحذيرات المسؤولين الإيرانيين الذين ينفون تلك المحادثات.

وفي ظل هذه البيئة الملبدة بالغموض، شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة، تعكس مخاوف الأسواق من تأثير أي تصعيدات إضافية على الإمدادات العالمية.

وهي التقلبات التي امتدت لتؤثر في حركة الأسهم والسلع الأساسية في المنطقة، ما يضيف مزيداً من التعقيد أمام المستثمرين.

وسط هذه الأجواء، يسيطر شعور عام بعدم اليقين على الأسواق العربية، حيث يسعى المتعاملون إلى قراءة الإشارات السياسية والاقتصادية، محاولين التنبؤ بمسار الأحداث وتأثيرها المحتمل في الاستثمارات المحلية والإقليمية.

دبي

واستقر مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5510.99 نقاط، متراجعاً - هامشياً - بنسبة 0.71%، بتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات درهم.

وكان سهم الأغذية المتحدة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.83% ثم بنك الإمارات للاستثمار 9.15% ودبي للاستثمار 4.93% وسهم وطنية 4.70% وطلبات 3.15%.

وكانت الأسهم الأكثر تراجعاً، هي، سبينس 8.76% وشعاع كابيتال 7.50% ومخازن 7.14% والاتحاد العقارية 6.58% وتاكسي دبي 6.03%.

أبوظبي

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.27% في أسبوع ليستقر المؤشر عند مستوى 9596.83 نقطة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً هي الخليج للمشاريع الطبية 7.24% وفيرتيغلوب 6.38% وأدنوك للتوزيع 6.37% وأدنوك للحفر 6.21%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: إنفيكتوس للاستثمار 10.81%، ومجموعة إي إس جي 10.25%، وسيراميك رأس الخيمة 8.50%، وأسمنت الخليج 8.38%.

انتعاشة الأسهم السعودية

سجل المؤشر السعودي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%، مستعيداً مستويات 11 ألف نقطة من جديد، ليغلق عند 11,090.33 نقطة تحديداً، مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي عند النقطة 10,946.26، محققاً المكسب الأسبوعي الأكبر منذ نحو شهرين.

وبلغت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 26 مارس 9.71 تريليونات ريال سعودي.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً، صالح الراشد 14.54%، وبوان 13.37%، وأنابيب 13.36%، وبترو رابغ 12.99%، في حين كانت الأسهم الأكثر تراجعاً، صندوق البلاد للذهب 8.22%، ومعادن 7.26%، وأماك 6.74%، والحفر العربية 5.78%.

محصلة حمراء في الكويت

شهدت مؤشرات السوق الكويتية محصلة حمراء خلال تعاملات الأسبوع - الذي اقتصر على ثلاث جلسات فقط - تحت ضغط من تراجع تسع قطاعات يتقدمهم قطاع الطاقة الذي خسر نحو 4.7%.

انخفض مؤشر السوق العام إلى مستوى 8405.96 نقاط، بما يشكل تراجعاً بنسبة 0.85% تقريباً، مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي. كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% إلى 8988.82 نقطة.

وأيضاً انخفض مؤشر السوق الرئيس 50 بنسبة 3.28% إلى 7969.54 نقطة، وخسر مؤشر السوق الرئيس نحو 2% ليهبط إلى النقطة 7716.18.

تراجعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى 50.42 مليار دينار، مقارنة مع 50.64 مليار دينار الأسبوع الماضي، بتراجع 0.44%.

انخفضت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 15% إلى 187.23 مليون دينار، كما تراجعت كميات التداولات الأسبوعية بأكثر من 13% إلى 587.85 مليون سهم.

تصدر سهم منتزهات قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 14% تلاه سهم تحصيلات الذي انخفض بنسبة 13% تقريباً، وسهم التخصيص 11%، في حين أنه على الجانب الآخر تصدر سهم ثريا قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 15% تقريباً، تلاه سهم فنادق الذي ارتفع بنسبة 10.5% ثم امتيازات 10% تقريباً.

السوق القطرية تحت الضغط

وتحت ضغط تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، سجل مؤشر السوق القطرية انخفاضاً بنحو 1.28% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 26 مارس، ليهبط في الختام إلى 10,160.33 نقطة.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 601 مليار ريال قطري، في حين سجلت قيم التداولات الأسبوعية 1.72 مليار ريال قطري، كما بلغت أحجام التداولات الأسبوعية 524 مليون سهم، عبر 121,563 صفقة.

تصدر سهم قطر لنقل الغاز المحدودة قائمة التراجعات، منخفضاً بنسبة 8.4% تلاه سهم الخليج الدولية للخدمات بتراجع 5.5% ثم مجموعة إزدان القابضة الذي انخفض بنسبة 4.3%.

بينما على الجانب الآخر تصدر سهم كيو إل لتأمينات الحياة والتأمين الصحي قائمة الارتفاعات بنمو 3.7% تلاه سهم شركة ميزة كيو إس تي بي، مرتفعاً بنسبة 2.7% والبنك الأهلي 2.5%.

مكاسب جماعية في مسقط

وخالف مؤشر بورصة مسقط اتجاه معظم الأسواق الإقليمية هذا الأسبوع، مسجلاً مكاسب بنسبة 2.6% إلى النقطة 7967.60 نقطة، مقارنة بمستوى 7765.46 نقطة الأسبوع الماضي، بمكاسب 202.139 نقطة، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية.

تصدر سهم صلالة لخدمات الموانئ قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو بنحو 21% تلاه سهم العمانية للاتصالات الذي ارتفع بنسبة 14.6% ثم الخدمات المالية 13.6% ومسقط للتأمين 7.5% وكلية مجان 6.6%.

في حين على الجانب الآخر تصدر سهم العمانية للتغليف قائمة التراجعات، منخفضاً بنسبة 9.5% ثم سهم الخليجية لإنتاج الفطر بتراجع 9.28% ثم العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية 6.25%.

تراجعات في بورصة البحرين

كما سجّلت بورصة البحرين أداءً مائلاً للتراجع خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 26 مارس، في ظل ضغوط بيعية محدودة انعكست على المؤشرات الرئيسة، وسط نشاط تداولي متوسط واتجاه عام يميل إلى الحذر من جانب المستثمرين.

أغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1910.04 نقاط، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.13%، في إشارة إلى استمرار الضغوط على الأسهم القيادية، رغم محدودية الخسائر، ما يعكس حالة من الترقب في السوق.

في المقابل، كان الأداء أكثر سلبية على صعيد مؤشر البحرين الإسلامي، الذي انخفض بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 918.45 نقطة.

وعلى مستوى التداولات، بلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة نحو 2.34 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقارب 643.7 ألف دينار بحريني، في حين أظهرت بيانات السوق تفوق الضغوط البيعية.

إذ بلغ عدد الشركات المتراجعة 8 شركات، مقابل 4 شركات فقط سجلت ارتفاعاً، ما يعزز الاتجاه السلبي العام خلال الأسبوع.

تصدر سهم الأسواق الحرة DUTYF قائمة الخسائر الأسبوعية، متراجعاً بنسبة 5.24% تلاه سهم عقارات السيف الذي انخفض 4% وسهم البحرين الوطنية القابضة بخسارة نحو 2.86%.

في حين تصدر سهم كيه إف إتش قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 6% تلاه سهم بييون بنسبة 0.88% والبحرين والكويت 0.59%.

تباين في بورصة مصر

وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيس EGX30 عند مستوى 47,001.89 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.28%.

وفي المقابل، سجل مؤشر EGX70 EWI صعوداً بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 12,706.78 نقاط، في حين ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنحو 0.32%، مغلقاً عند 17,722.36 نقطة.

بلغ إجمالي القيمة السوقية نحو 3,261.4 مليار جنيه بنهاية الفترة، مسجلاً تراجعاً قدره 0.6% خلال الفترة. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 281.7 مليار جنيه، في حين سجلت كمية التداول نحو 6,550 مليون ورقة مالية، نُفذت من خلال 486 ألف عملية.

وذلك مقارنةً بإجمالي قيمة تداول قدرها 792.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 4,992 مليون ورقة مالية، نُفذت عبر 505 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.