تطورات الشرق الأوسط تعصف بالأسهم الأمريكية والأوروبية

تراجعت الأسهم الأمريكية، الخميس، متأثرة بارتفاع أسعار النفط، ومتابعة المستثمرين للتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، ما فاقم حالة الحذر في الأسواق.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.53 %، أو 256 نقطة، إلى 46172 نقطة، كما نزل مؤشر ساندرد آند بورز 0.8 %، أو 54 نقطة، إلى 6537 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 1.1 %، أو 235 نقطة، إلى 21699 نقطة.

وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لهجته ضد إيران، محذراً من تداعيات خطيرة حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ومشيراً إلى أن الوقت المتاح أمام طهران محدود، في ظل استمرار الحرب للأسبوع الرابع.

في المقابل، ذكر عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، أن طهران تدرس مقترحاً أمريكياً لإنهاء النزاع، لكنها لا تنوي الدخول في مفاوضات مباشرة، ما يعكس استمرار حالة الغموض بشأن مسار الأزمة.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع تزايد المخاوف من أن يؤجج صعود أسعار النفط الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وأثناء التداولات، صعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية 4.1 نقاط أساس، إلى 3.922 %، كما زاد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 3.2 نقاط أساس إلى 4.36 %، وارتفع عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً 1.6 نقطة، ليسجل 4.914 %.

ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2 % في 2026، بزيادة 1.2 % عن التقديرات السابقة، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من مارس، وفقاً لبيانات وزارة العمل.

وأشار اقتصاديون إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية المتشددة للرئيس «دونالد ترامب»، أضعفت الطلب على العمالة، حيث لم يتجاوز متوسط الوظائف المضافة في القطاع الخاص 18 ألف وظيفة شهرياً، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس، بضغط من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد تشكيك الرئيس الأمريكي في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 1.13 %، إلى 580 نقطة، ليعمق خسائره منذ اندلاع الحرب لنحو 8.4%، وتراجع كلٌ من مؤشرات «فايننشال تايمز 100» البريطاني 1.33 %، إلى 9972 نقطة، و«داكس» الألماني 1.50%، إلى 22612 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.98 %، إلى 7769 نقطة.

وتسيطر حالة من القلق الشديد على أوساط المستثمرين، مع قرب انقضاء مهلة الخمسة أيام التي حددها البيت الأبيض قبل شن ضربات عسكرية على البنية التحتية لقطاع الطاقة في إيران.

وفي سياق متصل، حذر لويس دو جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تولّد ضغوطاً على النظام المصرفي، رغم تعرضه المحدود لتداعيات الصراع.