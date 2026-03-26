تواصل الزخم القوي لتنفيذ المشاريع العقارية بدبي

تواصل شركات التطوير العقاري في دبي تنفيذ مشاريعها بوتيرة منتظمة ووفق الجداول الزمنية المحددة، مع الحفاظ على مستويات عالية من الجودة والانضباط المالي، ما يعكس استمرار قوة سوق العقارات واستقراره حتى في ظل التحديات الإقليمية.

وواصلت بن غاطي القابضة، تسليم مشاريعها دون انقطاع، مدعومة بزخم قوي في المبيعات وانخفاض معدلات الإلغاء إلى مستويات تاريخية تقل عن 1%.

وواصلت الشركة تحقيق زخم قوي في المبيعات، حيث بلغ متوسط مبيعاتها الأسبوعية نحو 500 مليون درهم منذ بداية التوترات الجيوسياسية الأخيرة، محافظةً على مستويات قريبة إلى حد بعيد من مستويات ما قبل تلك الفترة، ما يعكس متانة الطلب واستمراره عبر مختلف مشاريعها. .

وسجلت شركة عزيزي مبيعات استثنائية بلغت ملياري درهم خلال حملتها الرمضانية، ما يعكس استمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية في دبي.

وأكد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن أداء السوق يعكس مرونة واستدامة قطاع العقارات في الإمارة، مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة، وهو ما يمكّن المطورين من الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع.

على صعيد العقار الفاخر، أعلنت جلوبال بارتنرز عن إطلاق مشروعين سكنيين فاخرين في خور دبي بالشراكة مع مجموعة «ماريوت الدولية»، مع الالتزام بمفاهيم الحياة الراقية والخدمات الفندقية، في إطار تطوير مستمر للمشاريع وفق الجدول المخطط له.

المشروعان يقدمان علامتَي «ويستن» و«رينيسانس» مع مرافق متكاملة للصحة والعافية، وروابط نقل حديثة، ما يعكس النهج المتسق للشركة في تسليم المشاريع وفق التوقيتات المحددة وتلبية تطلعات المستثمرين والمقيمين.

وتمثل هذه الإنجازات مجتمعة دليلاً على استمرار النشاط الإنشائي في دبي بوتيرة منظمة وفعالة، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري ومركزاً عالمياً للتطوير العمراني المستدام.