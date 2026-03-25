آمال خفض التصعيد بالشرق الأوسط تصعد بالأسهم الأوروبية والأمريكية

ارتفعت المؤشرات ‌الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية الأربعاء، ⁠بعدما خففت التوقعات بتهدئة الصراع في الشرق ‌الأوسط بعض مخاوف المستثمرين ‌حيال استمرار انقطاع إمدادات ‌الطاقة.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ‌داو جونز ‌الصناعي 190.2 نقطة أو ‌0.41 % إلى 46314.24 ⁠نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 42.0 نقطة ⁠أو 0.64 % إلى 6598.35 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 244.5 ‌نقطة أو 1.12 % إلى 22006.428 نقطة.

وارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر، ما أدى إلى تراجع طلبات الحصول على التمويل العقاري.

وارتفع متوسط الفائدة على القروض العقارية الثابتة لمدة 30 عاماً إلى 6.43% خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من مارس، مقابل 6.30% في الأسبوع السابق وأدى هذا إلى تراجع حجم طلبات الرهن العقاري 10.5% الأسبوع الماضي.

وانخفض العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة 20.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، ما يعكس زيادة الفائض في قطاع الخدمات ليبلغ بذلك عجز الحساب الجاري الأمريكي نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بتراجع عن 3.1% في الربع الثالث.

وعلى صعيد عام 2025 ككل، تراجع عجز الحساب الجاري الأمريكي 5.8% إلى 1.12 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة شهرية منذ نحو 4 سنوات، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة ما يعزز المخاوف من تسارع التضخم خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأربعاء، وسط تفاؤل حذر بخطة التفاوض التي قدمتها الولايات المتحدة لإيران، والتي قابلتها طهران بالرفض.

وأنهى مؤشر «ستوكس يوروب 600» الجلسة مرتفعاً 1.42% إلى 587 نقطة، مدعوماً بمكاسب في قطاع النفط والغاز، كما ارتفع كلٌ من مؤشرات فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.42% إلى 10106 نقاط، و«داكس» الألماني 1.41% إلى 22957 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 1.33% إلى 7846 نقطة.

وتحسنت معنويات مستثمري الأصول الخطرة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي مجدداً على إجراء محادثات مع إيران، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن واشنطن أرسلت خطة لإنهاء الحرب إلى طهران إلا أن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن عن رفض الخطة.

