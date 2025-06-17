الأسهم العالمية ترتفع وتتجاهل توترات المنطقة

عادت مؤشرات الأسهم العالمية إلى الارتفاع مجدداً متجاهلة استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط. ففي «وول ستريت»، فتحت المؤشرات الرئيسة على ارتفاع وسط انخفاض أسعار النفط على الرغم من الضربات المستمرة بين إسرائيل وإيران، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وفتح مؤشر «داو جونز» الصناعي على ارتفاع بنسبة 1.15 %، وصعد مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بنسبة 1.17 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.52 %.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد أن أنهت الأسبوع الماضي بخسائر، لكن أثر التوتر الجيوسياسي بالشرق الأوسط حد من المكاسب المدفوعة ببيانات الشركات. وارتفع مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» بنسبة 0.50 %، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.71 %، وزاد مؤشر«فايننشال تايمز» بنسبة 0.42 %، وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.88 %.

وقفز سهم شركة «كيرينج» المالكة للعلامة التجارية «جوتشي» 7.2 % بعد تقرير أفاد بأن لوكا دي ميو سيصبح الرئيس التنفيذي الجديد، بعد أن حقق تحولاً في شركة «رينو» بينما كانت متعثرة. وانخفض سهم «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات 5.6 %. وذكر تقرير منفصل أن شركة «نيسان» اليابانية تخطط لخفض حصتها في «رينو».

وتسبب التوتر المتصاعد في تفاقم قلق الأسواق التي كانت تعاني بالفعل من تداعيات تغيير سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية. وجاء قطاع الطاقة ضمن أكبر القطاعات الرابحة، إذارتفع مؤشر القطاع 1.1% مقتفياً أثر الصعود الطفيف في أسعار النفط. وانتعش قطاع السفر والترفيه وصعد 1 %. وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني على ارتفاع بنسبة 1.26% بدفعة من صعود حاد لسهم «أدفانتست» بنسبة 9 %.