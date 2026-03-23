2.1 مليار درهم سيولة الأسهم في أولى جلسات الأسبوع

جذبت الأسهم المحلية أكثر من 2.1 مليار درهم سيولة في أول جلسة تداول عقب إجازة عيد الفطر، وأولى جلسات الأسبوع، وتوزعت بواقع 1.03 مليار درهم في سوق دبي المالي دبي و1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

دبي

أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات جلسة الإثنين، على تراجع بنسبة 3% عند 5383 نقطة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً الأسمنت الوطنية بنسبة 12.8% والأغذية المتحدة 4.16% ووطنية 1.70% وسالك 1.15%.

بينما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، الصناعات الوطنية 5% وشعاع كابيتال 5% والاتحاد العقارية 5% وبنك المشرق 4.9%.

وهبط سهم إعمار العقارية، بنسبة 5% عند 11.40 درهماً، وسط تداولات بلغت نحو 27.5 مليون سهم وبقيمة 315 مليون درهم، وأغلق سهم الاتصالات المتكاملة، عند 9.79 دراهم بانخفاض 4%.

أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض مؤشر السوق بنسبة 1.6% عند 9423 نقطة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً فيرتيغلوب 5.6% وصندوق بورياس إس آند بي 4.4% وايه دي ان اتش للتموين 3.39% وايبيكس للاستثمار 2.86%.

بينما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً أمريكانا للمطاعم 5% وبيور هيلث القابضة 5% وشيميرا إس آند بي الصين هونغ كونغ 5% وبنك أبوظبي الأول 4.9%.

وتراجعت أسهم الدار العقارية، وألفا ظبي القابضة، وبنك أبوظبي الأول، بنسبة 5%، وأدنوك للغاز، بنسبة 2%.